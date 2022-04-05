Євген Клопотенко переїхав із Києва та відкрив у Львові заклад Інші

Київський шеф-кухар Євген Клопотенко переїхав із Києва і відкрив у Львові заклад «Інші». Він закликав тих, у кого є труднощі з оплатою, приходити поїсти безкоштовно. Для цього потрібно замовити меню №2. Щотижня він годує приблизно 1500 людей.

«Треба давати їжу тим людям, які найбільше цього потребують. Це і є сенс ресторанного бізнесу. Для виготовлення їжі я привіз до Львова 25 кухарів. Меню щодня ми не створюємо нове, а готуємо з того, що є на кухні. Кожного дня я приходжу на кухню і готую бограч або чилі кон карне, різні відомі, світові страви, і люди, які не мають змоги купити їжу, замовлять меню номер 2 і їдять ресторанну їжу. Їжа зараз про життя, підтримку та про те, що кожна людина матиме шанс на майбутнє».



Наразі заклад ― бістро, працює він з 10:00 до 20:30 за адресою Соборна площа, 2а.

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