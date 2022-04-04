Автор і виконавець Влад Дарвін об’єднався з волонтерською організацією Ukraine Alive 2022, щоб допомогти зібрати кошти на 1000 бронежилетів для захисників України. Про початок збору артист оголосив в оригінальний спосіб — випустивши нову пісню «З Україною разом».

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Новий сингл «З Україною разом» Влад Дарвін присвятив усім українцям, що роблять спільний внесок у перемогу України у війні з рф.

«Цією піснею я хочу допомогти волонтерам Ukraine Alive 2022 зібрати кошти на 1000 бронежилетів для українських воїнів. Якщо вам сподобається пісня, будь ласка, зробіть свій внесок на будь-яку комфортну для вас суму, навіть найменшу!» — просить автор.

Також Vlad Darwin представив лірик-відео на нову пісню, до якого увійшли кадри хроніки подій в Україні, історичних перемог і досягнень, а також кадри роботи волонтерів. Дивіться просто зараз «З Україною разом».

Щодня Влад у своїх соцмережах інформуватиме про збір коштів. Посилання, щоб зробити внесок на бронежилети: https://www.liqpay.ua/en/checkout/card/i82752007113

Понад 300 якісних бронежилетів уже передано захисникам України завдяки донорам та волонтерам Ukraine Alive. Київська волонтерська організація #Ukraine_Alive_2022 працює з перших днів війни в Україні. Вона об’єднала успішних підприємців та їхні команди.

Детальніше про діяльність волонтерів можна дізнатися на сторінках у соцмережах та на сайті:

https://www.instagram.com/ukraine_alive_2022

https://www.facebook.com/UkraineAlive2022

https://www.ua2022

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