Фіналістка 21 сезону «Битви екстрасенсів» Патрисія Перу висловила солідарність українському народові. Медіум зі Швейцарії поділилася, що постійно займається практиками, які мають принести мир до України. Також Патрисія передбачила, коли наблизиться кінець війни. Докладніше — в матеріалі.

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«У цю важку та важливу хвилину я благаю Бога, моїх союзних духів та Матір-Землю допомогти і надати сили всьому українському народові. Всі ви займаєте особливе місце в моєму серці, і хоча фізично я далеко від вас, на енергетичному рівні я поруч із вами займаюся своїми практиками, що мають принести мир.

Повірте мені, ви також у серці європейського народу, який солідарний з вами та поважає вас за ту велику силу, яку ви демонструєте.

Багато хто з вас запитує мене, коли закінчиться війна, духи мені кажуть таке:

“Любі друзі,

ми чуємо ваші молитви та прохання про допомогу, тому навіть якщо ви не бачите нас на власні очі, ми поруч із вами та зі свого боку беремо участь у боротьбі між добром і злом у прихованому світі. Так, тому що те, що відбувається на землі, відбувається й на верхніх надприродних поверхах потаємного світу.

Ми вже кілька разів відкривали астральний портал допомоги, щоб вивести вас із цієї ситуації, але зазнавали нападів злих істот. Ми не здаємося, тому що програти битву — ще не означає програти війну.

Людство перебуває на роздоріжжі: одні хочуть залишитися в старому світі, інші хочуть до нового світу, яким керують повага та любов! Ось що зараз відбувається.

Ми, істоти світла, хочемо принести позитивну еволюцію всьому світу з поваги до живих істот, а також до Матері-Землі, яка надто довго страждає від несправедливості. Ця еволюція вже триває багато років, тому важливо, щоб ви, люди, здійснили цей перехід, тому що нова ера вже почалася. Покоління, що народжується зараз, вже має нове усвідомлення, а старше покоління поділяється на просвітлене та безмозке. Старе відстале покоління живе моделями, пов’язаними з їхнім его, за законом нав’язування страху та жаху, маючи на меті отримання особистої вигоди, не хоче змін. Старе, але освічене покоління працювало над собою, змінюючи свою енергію, його спосіб мислення та життя приносить велику користь колективній свідомості, а отже, й людству.

Пам’ятайте, що добро завжди перемагає зло. Великий тиран не переможе, і скоро всі дізнаються, хто є хто. Буде велике повстання тих, хто з вами однієї крові, і вони прийдуть вам на допомогу. Тому звертайтеся до клітин свого тіла, своєї душі та закликайте своїх пращурів на допомогу в духовному світі.

Як тільки небо стане білим, наблизиться кінець війни.

Молитви всіх людей, позитивні думки про мир та любов утворюють іскри світла, що об’єднуються для створення енергії, яку ми можемо використати, щоб допомогти вам, і тому важливо, щоб ви наполегливо чинили це. Разом можливо все. Не дозволяйте війні знищити ваше добре серце, яке є дорогоцінним надбанням, що потрібно зберегти й звідки все відродиться”».

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