Інформаційний марафон «Єдині новини»
StarLightMedia, 1+1 media, «Медіа Група Україна», InterMediaGroup, «Рада» і Суспільний мовник об’єднались і запустили спільний інформаційний марафон. «Єдині новини» ― цілодобові оперативні і перевірені новини про війну в Україні.
Сьогодні, як ніколи, ми маємо залишатись разом і єднатися заради нашої перемоги.
Заради України.
Сьогодні СТБ, ICTV і Новий канал розкодували свої сигнали, щоб люди зі всього світу дізнавались правду і бачили, що зараз відбувається в Україні. Зокрема, ICTV Ukraine мовить з двох супутників.
Ми змінили сітку мовлення і з самого ранку транслюємо наше інформаційне мовлення на всіх каналах групи.
А також ми знімаємо з ефіру рекламу, щоб присвятити цей час тільки оперативному інформуванню населення.
Якщо у вас раптом не працює ТБ ― стежте за марафоном онлайн:
https://www.facebook.com/viknaSTB/videos/498941965143419/
Передайте цю інформацію своїм друзям та знайомим, зокрема і в Росії.
І, будь ласка, дивіться і читайте тільки перевірені джерела!
Ми сильні! Україна переможе, і ця перемога складається з кожного з нас!
StarLightMedia ― разом зі всією країною.