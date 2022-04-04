Пава разом з командою закладів, у яких працює, активно займається волонтерством

Учасник «МайстерШеф. Битва сезонів» і переможець «МастерШеф»-7 Пава (Вадим Бжезінський) разом з командою закладів, у яких працює, активно займається волонтерством. З моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну їм вдалося зібрати понад два мільйони гривень особистих коштів, закупити амуніцію в Європі та передати її нашим захисникам на передову.

«24 лютого я мав їхати з Вінниці до Києва, але вранці прокинувся і побачив “червоний” телефон. Усі дзвонили, писали, казали, що розпочалася повномасштабна війна. Звичайно, я не міг у це повірити. Зв’язався зі знайомими в різних містах. Зателефонував до Сашка Білодіда. Він сказав, що нас бомблять, що чутно вибухи, постріли… У мене був шок. Я не знав, що робити, чи їхати кудись, де залишатися. Ми закрили всі заклади. Бігали до підвалу, коли звучали сирени. Цей звук – справжнє пекло. Ти щоразу не знаєш, що може статися.

Вирішив залишитися у Вінниці, зайнятися волонтерством. Разом з командою мережі “Biblioteka”, в якій я працюю бренд-шефом, почали тісно допомагати ЗСУ, теробороні. Віддали їм усі продукти, що залишалися в ресторанах. Незабаром стали збирати кошти на потреби армії. Пізніше з командами закладів почали віддавати власні гроші. Разом нам вдалося зібрати понад 2 000 000 особистих коштів. Ми закупили бронежилети з Чехії, тепловізори, каски та інше. Наші ресторани відкрилися з 6 березня, 10% від прибутку ми надсилаємо ЗСУ. Також продовжуємо збирати гроші для допомоги нашим хлопцям на передовій.

Звичайно, я також допомагав і допомагаю на інформаційному фронті. В Instagram мене часто просять про це. Було багато ситуацій, коли мені писали, що не можуть виїхати з гарячих точок, писали люди, які перебували у підвалах без їжі й теплого одягу, без дитячого харчування… Завдяки “МастерШефу” про мене дізналася величезна аудиторія, це допомагає мені зв’язуватися не лише зі знайомими, а й із незнайомими людьми в різних частинах країни. Вони приїжджали до тих, кому потрібна була допомога, забирали їх на машині, перевозили в безпечне місце, надавали їжу, необхідні ліки та інше.

Так Україна ще ніколи в житті не об’єднувалася. За нами правда, за нами весь світ. Усі адекватні люди це розуміють. Наші хлопці набагато сильніші. Сильніші і фізично, і духом. За нами перемога! І, як завжди, у будь-якій історії та в реальному житті – добро перемагає зло. Так буде 100%. А ще чекаю на нашу перемогу, щоб в ефір повернувся улюблений проєкт – “МастерШеф. Битва сезонів”».

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