Зірка серіалу «Слід» Олексій Суровцев від початку повномасштабної російсько-української війни допомагає визволяти домашніх улюбленців, які зосталися замкненими в покинутих квартирах або загубили своїх господарів. Спочатку Олексій допомагав з евакуацією людей, а потім став приймати «заявки» від ірпінців на порятунок їхніх тварин. Як відбувається робота, скільки хвостатих урятував Суровцев і чи користується чиєюсь допомогою ― він розповів у прямому ефірі Марафону.

Олексій Суровцев зрання до ночі визволяє тварин, віддає їх господарям або їхнім друзям, а потім щоночі збирає нові заявки.

«Закінчив розгрібати заявки на завтра і завтра поїду до Ірпеня і буду рятувати тварин, яких господарі зачинили у своїх квартирах. Мені за них пишуть господарі цих тварин і подають заявки, щоб я їх урятував. Іноді мені дають ключі від квартир, а іноді, коли немає можливості дати ключі, вони дозволяють мені ламати двері. І я їх ламаю доволі варварським способом. Далі я везу тваринок до Києва, де господарі, або їхні друзі або їхні родичі забирають у мене цих тварин і передають далі ― не знаю куди, господарям, мабуть.

Найчастіше мені пишуть в Instagram. Але у мене настільки переповнений директ, що я сам не встигаю читати все, і я взяв помічницю ― вона мені допомагає зараз».

«Всі (тварини. ― Прим. ред.) можуть на мене розраховувати, але справа в тому, що в Ірпені у мене маленька машинка ― Smart, і великі собаки туди просто не влазять. Тому частіш за все я рятую котів, іноді бувають черепахи, папуги, навіть аксолотль був, ― це така штуковина, яка в акваріумі живе, на тритона схожа.

Ви знаєте, помічників багато, які допомагають із заявками, але якщо сама рятувальна робота ― то допомога особливо і не треба. Більше сотні (вже вивіз. ― Прим. ред.), можливо, вже 150. Не всі тварини домашні. Іноді трапляються безпритульні тварини, і я хочу створити притулок для тварин, яких покинули господарі».

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