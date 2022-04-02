Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 02.04.2022

Триває тридцять восьмий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 2 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно становлять / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.04 were approximately:

особового складу / personnel ‒ приблизно / about 17800 осіб

танків / tanks ‒ 631 од.

бойових броньованих машин / APV ‒ 1776 од.

артилерійських систем / artillery systems – 317 од.

РСЗВ / MLRS ‒ 100 од.

засоби ППО / аnti-aircraft warfare systems ‒ 54 од.

літаків / aircraft – 143 од.

гелікоптерів / helicopters – 134 од.

автомобільної техніки / vehicles ‒ 1236 од.

кораблів /катерів / boats / cutters ‒ 7 од.

цистерн з ПММ / fuel tanks ‒ 76 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ‒ 87 од.

спеціальної техніки / special equipment ‒ 24 од.

пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ‒ 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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