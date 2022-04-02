Зірка Кріпосної про службу в теробороні: у мене маленький син, я хочу, щоб він жив у вільній країні

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну багато українських акторів пішли захищати Батьківщину. Серед них зірка серіалу «Кріпосна» ― актор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Олександр Печериця, який служить у ТерО Києва. Олександр вважає, що більшість його героїв на екрані на його місці також пішли би захищати Батьківщину.

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Олександр Печериця пішов воювати, щоб його маленький син жив у вільній країні, квітучій Україні.

«Насправді я цього не очікував, але так вже склалася наша історія, такий вже обов’язок випав на наше з вами покоління. Тому тут немає нічого дивного. Для мене багато чого є незвичного, але до всього можна звикнути, зважаючи на обставини. І я скажу так, що більшість моїх кіногероїв так точно вчинили б на моєму місці саме так. Зброю я брав до рук лише на кіномайданчиках, на зніманні. А бойову зброю вперше взяв уже тут під час бойових дій. Я до цього готовий ― або я, або вони. Я хочу, щоб наша країна ― квітуча, прекрасна ― позбулася цієї ворожої наволочі. У мене маленький син, йому рік і десять. Я хочу, щоб він жив у вільній країні. Бойовий дух мій і моїх побратимів на найвищому рівні. А дивлячись на останні новини, на всі ті звірства, які чинить ворог, то ще й повні люті. Отже, ми готові», ― розповів Олександр.

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