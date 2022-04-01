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Володимир Ярославський готує для ЗСУ і ТРО

01.04.2022

Відомий шеф-кухар і суддя проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський готує для ЗСУ і ТРО. Днями він прокоментував роботу свого ресторану й розповів про допомогу ЗСУ в телемарафоні ICTV. 

Володимир Ярославський готує для ЗСУ

Як зараз проходить ваш день?

Всім рестораном за день ми готуємо 300 гарячих обідів: 150 для ЗСУ, 100 для ТрО і 50 для лікарів. Проблем з продуктами немає, ми готуємо з того, що є. Вчора надійшов буряк, у нас є гречка, сосиски, бувають курячі крильця. Тобто продуктами нас досить добре забезпечують. А ми вже готуємо і придумуємо, як це зробити найсмачніше. 

Для вас як судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів», можливо, трохи болісно готувати з такої обмеженої кількості продуктів. Як ви собі даєте з цим раду?

Зараз такі часи, що потрібно робити з найменшого набору продуктів смачно! Ми використовуємо різні спеції. І взагалі, це виклик для шефа: приготувати щось класне з простих продуктів. Тому це навіть не зовсім виклик, а справжня робота. 

А чим зараз займається персонал ресторану? Офіціанти? Чим вони зайняті?

У нас працювало багато дівчат, і більшість із них виїхали з країни, хтось на заході України. Але повертаються люди. Допомагають нам і бармени, і офіціанти, адже потрібно мити дуже багато посуду, чистити овочі. Це така робота, яку можуть робити всі. Також вони упаковують їжу, носять, передають волонтерам. Робота кожної людини зараз дуже важлива й потрібна. 

Дивіться повне інтерв’ю Володимира Ярославського на ютуб-каналі Факти ICTV!

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