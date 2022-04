Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 01.04.2022

Триває тридцять сьомий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 1 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 орієнтовно / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 01.04 were approximately:

особового складу / personnel ― приблизно/ about 17700 осіб

танків / tanks ― 625 од.

бойових броньованих машин / APV ― 1751 од.

артилерійських систем / artillery systems ― 316 од.

РСЗВ / MLRS ― 96 од.

засоби ППО / аnti-aircraft warfare systems ― 54 од.

літаків / aircraft ― 143 од.

гелікоптерів / helicopters ― 131 од.

автомобільної техніки / vehicles ― 1220 од.

кораблів катерів / boats / cutters ― 7 од.

цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 85 од.

спеціальної техніки / special equipment ― 24 од.

пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

