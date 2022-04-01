ДобріІсторії: Олександр Печериця захищає Україну у ТерО й записує колискові для дітей

Зірка серіалу «Кріпосна», український актор Олександр Печериця в перші дні повномасштабного російського вторгнення вступив до лав тероборони і мужньо захищає сон та спокій українців та українок. Актор регулярно публікує фото і записує відео, в тому числі для маленьких діток, які перелякалися через війну.

Український актор театру і кіно Олександр Печериця пройшов тренування та офіційно несе службу в одному з підрозділів ТрО.

Він регулярно звертається до підписників та публікує фото ― як волонтери допомагають воякам зі спорядженням та іншим, вітає українців зі святами і навіть звертається до діточок.

«На наших очах і нашими руками твориться справжня історія!

91 відштовхнулися від совка,

2004 відстояли демократію,

2014 вигнали зека і вперше відбилися від упиря,

2022 позбавляємо світ від цих орд,

“Демілітаризація” називається.

Лише уявіть, що ми зробимо в наступне десятиліття! Я хочу, щоб мій син жив у вільній країні», ― звернувся він до українців.

«Я в костюмі і з реквізитом!!! А після перемоги ― повних залів і успішних прем’єр!» ― привітав він колег із Днем театру.

«19 день боротьби за нашу Свободу !!! Вітаю вас брати і сестри з днем Добровольця і Тероборони! Пишаюся кожним із вас!!! Ми вистоїмо! Слава Україні», ― підписав він фото.

«Доброго ранку, Україно!!! І україночки!!! Най ви нам будете квітучі та щасливі!!! Ще один день позаду, ще один день ближче до перемоги», ― надихає Олександр.

«Привіт, маленька або маленький. Тобі, напевне, страшно? Чесно зізнаюся ― мені теж. А у тебе є поряд ведмедик або улюблена іграшка? Підсунь їх ближче, давай з ними поговоримо, може, вони теж бояться? І треба їх розпитати: що треба, щоб ми зробили, щоб вони не боялися? Напевне, вони хочуть, щоб міцно-міцно притисли їх до себе ― тепло-тепло-тепло. І все, і їм уже не страшно. Ти знаєш, у кожній казочці є герої, які проходять якісь складні випробування. Вони борються весь час за щось важливе і цінне для себе. От і зараз навколо тебе ціла купа різних героїв, які борються, проходять випробування. Їм треба пройти цей шлях. Вони борються зі злом. А оскільки добро сильніше, то вони дуже скоро переможуть. Іще зізнаюся: коли мені страшно, я співаю або слухаю одну колискову, і зараз хочу заспівати її для тебе. Спи, маленький. Тато і мама дуже тебе люблять. І я теж тебе дуже люблю. Добраніч», ― звернувся Олександр до діточок.

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