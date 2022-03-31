Як у Дії подати заявку на відшкодування втраченого майна під час війни?

Як подати заявку на відшкодування зруйнованого житла під час війни
31.03.2022
Те, що хвилює багатьох під час війни. У застосунку «Дія» вже можна подати заявку про пошкоджене житло через бойові дії. Це анонсований Президентом крок, який допоможе відшкодувати збитки за втрачене майно. Заявки можуть подавати тільки громадяни України, у яких від початку повномасштабної війни 24 лютого було пошкоджено приватні будинки, квартири і житлові приміщення.
Як це зробити?
- Оновіть застосунок «Дія»
- У розділі «Послуги» оберіть «Повідомлення про пошкоджене майно».
- Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).
- Після реєстрації повідомлення потрібно чекати на проведення процедури оцінювання та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.
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