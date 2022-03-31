Як у Дії подати заявку на відшкодування втраченого майна під час війни?

Те, що хвилює багатьох під час війни. У застосунку «Дія» вже можна подати заявку про пошкоджене житло через бойові дії. Це анонсований Президентом крок, який допоможе відшкодувати збитки за втрачене майно. Заявки можуть подавати тільки громадяни України, у яких від початку повномасштабної війни 24 лютого було пошкоджено приватні будинки, квартири і житлові приміщення.

Як це зробити?

Оновіть застосунок «Дія»

У розділі «Послуги» оберіть «Повідомлення про пошкоджене майно».

Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).

Після реєстрації повідомлення потрібно чекати на проведення процедури оцінювання та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

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