Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як подати заявку на відшкодування зруйнованого житла під час війни

31.03.2022

Те, що хвилює багатьох під час війни. У застосунку «Дія» вже можна подати заявку про пошкоджене житло через бойові дії. Це анонсований Президентом крок, який допоможе відшкодувати збитки за втрачене майно. Заявки можуть подавати тільки громадяни України, у яких від початку повномасштабної війни 24 лютого було пошкоджено приватні будинки, квартири і житлові приміщення.

Як у Дії подати заявку на відшкодування втраченого майна під час війни?

Як це зробити?

  • Оновіть застосунок «Дія»
  • У розділі «Послуги» оберіть «Повідомлення про пошкоджене майно».
  • Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).
  • Після реєстрації повідомлення потрібно чекати на проведення процедури оцінювання та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

Більше на тему: Статус біженця в Іспанії для українців: що дає та як оформити

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати