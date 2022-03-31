Генетик Олександр Коляда про фейки росії про біологічну зброю, бойових птахів та інше в Україні

Понад місяць росія веде в Україні повномасштабну війну. Весь цей час путін активно намагається переконати весь світ, і насамперед населення своєї країни, що причиною вторгнення в Україну стала боротьба з «нацистами», «фашистами» та загроза українських біолабораторій, які розробляли віруси, здатні вразити росіян.

Вигадка це чи реальна загроза, і які вітаміни допоможуть упоратися зі стресовим станом ― в інтерв’ю Раміні Есхакзай на ютуб-каналі «Ходять чутки» розповів генетик, ексведучий проєкту СТБ «ЕксперименТи» Олександр Коляда.

Лабораторії біологічної зброї НАТО в Україні: правда чи вигадка?

У нас немає жодних лабораторій. По-перше, Україна не повинна їх мати як країна, яка підписала низку конвенцій. По-друге, треба розуміти, що секретна лабораторія ― це не як у фільмах жахів, де сидять злі вчені в підвалах і щось там вигадують. Для її реалізації потрібні фахівці, які проходили спеціальне навчання десятиліттями. Необхідне дуже рідкісне для країни обладнання, яке потрібно обслуговувати, персонал, який має їздити в Україну, постачання термочутливих реагентів з обмеженим терміном придатності. Загалом має існувати ціла інфраструктура. Якби в Україні, як намагаються переконати своє населення росіяни, працювало 30 лабораторій, у кожній з них мало б працювати, припустимо, по 10 осіб ― 300 кваліфікованих учених, які знаються на вірусології та мікробіології! Не помітити це було б неможливо.

Ідея, що цим займалися американці на території нашої країни, ― теж безглузда. Уявіть: ви живете в Україні та вирішуєте створити лабораторію десь в Африканській Республіці, тож ваші люди їдуть туди. Навіщо? Щоб створити якусь ампулу з бактеріями, яку можна надіслати поштою? Абсолютна безглуздість. Росіяни публікують документи нібито існуючих лабораторій українською мовою і кажуть, що вони належать до НАТО. Покажіть тих людей з НАТО, які розуміють «рідну українську мову» та можуть скласти всі протоколи нашою мовою.

Про заяви Росії, що Україна нібито знищила патогени, щоб замести сліди біолабораторій

24 лютого наше Міністерство охорони здоров’я видало указ, що всі лабораторії, в яких є умовно патогенні штами, повинні їх знищити. Якщо відбудеться бомбардування цих лабораторій, ці штами можуть потрапити, наприклад, у водопровід. І тоді може статися зараження, екологічна катастрофа. Це стандартна процедура. Такі протоколи є в будь-якої іншої країни для запобіжних дій. Штами ― це не цінність, їх легко купити. І їх простіше знищити, ніж ховати у свинцевому сейфі. Документи кажуть, що був наказ знищити всі штами, які використовуються для оцінки якості лабораторії. Лабораторії кожної області України проходять атестацію і стандарти якості. Це суто технічні процедури, щоб перевірити, чи немає спалаху захворювання у тварин, чи не отруєно молоко, чи не стався прорив стічних вод у якесь озеро тощо. Тому там зберігаються стандарти цих бактерій у ліофілізованих, тобто висушених, ампулах.

Другий документ, який вони показують, ― звіти лабораторій, які знищили, згідно з наказом, ці штами. І це найцікавіше, бо ми бачимо, що саме було знищено. Росіяни називають це замітанням слідів: вони нібито знайшли суперсекретні інструменти і що в Україні швидко знищують біологічну зброю. Тут дуже великий прокол. Я докладно розбирав у соцмережах, як це виглядає. Будь-який студент-медик другого курсу, читаючи назви цих видів, зможе їх класифікувати. Це види звичайних дріжджів, які живуть всюди в організмі. Це мікроби, які літають у повітрі щохвилини. Там немає жодного штаму чуми або сибірки, як заявляється в цих протоколах. Яка ж це біологічна зброя?

Звичайна людина нічого не зрозуміє, побачивши ці документи. Але вони знайдуться в кожній лабораторії контролю якості в росії. Це також біолабораторії. Російській науковій спільноті має бути дуже соромно, що вони не виступили з активною позицією у відповідь на такі заяви. Будь-який медик-біолог може це перевірити. Тим більше, що всі види зазначених бактерій продаються в інтернеті. Будь-хто, хто має кредитну картку, може ввести назву бактерії і купити ампулу. Її ціна приблизно 60―150 доларів. Для цього не потрібні жодні дозвільні документи. Чому на це ведуться росіяни? Люди завжди бояться того, чого не розуміють: ГМО, коронавірусу, тепер ― біологічної зброї, бо страшно звучить.

Про біологічну зброю

Це застаріла, олдскульна історія. У світі ніхто не вкладається в розробку біологічної зброї. Ми часто бачимо в кіно, що Джеймс Бонд або всесвітнє зло чи то рятує світ від біологічної зброї, чи то його розробляє. Ще в 30-ті роки люди називали такий метод боротьби неетичним і негуманним. А вже ближче до нашого століття стало зрозуміло, що це ще й недоцільно. Біологічна зброя настільки неконтрольована і слабка, що розробляти її немає сенсу.

Етнічна зброя

Робота з так званою етнічною зброєю ― давня мрія божевільних диктаторів: розробити щось таке, що вражатиме певний народ. Наприклад, вірус, який уб’є євреїв, але не торкнеться азіатів. З погляду злого генія звучить дуже привабливо. Але це неможливо з багатьох причин. Потрібно розуміти різницю у ключових питаннях: що таке нація, етнос і народ. І кого, власне, є мета знищити. Нація ― суто політична конструкція. У біології немає гена націй. Є етноси, наприклад етнічна група слов’ян. Народи ― маленькі частини цього етносу. На нашій території справді великий відсоток слов’янського етносу. Це східні слов’яни, серед яких і російські народи, і білоруські та українські. Це все частини великої етнічної групи. Немає вірусу, який постукає і проаналізує ваш родовід, скільки у вашому роді семітів, слов’ян або, наприклад, німців. Історію чистоти нації, про яку колись мріяв Гітлер, неможливо реалізувати. Ми всі дуже перемішані.

Вітаміни в сучасних умовах

Багато людей під час війни через стрес забувають їсти. Це несе ризики. Я рекомендував би повернутися до режиму, до якого ви звикли. Не зловживайте кавою. Можете приймати вітаміни, якщо це вас заспокоює. Магній для нервової системи ― досить корисна річ, як і вітаміни групи B. Якщо ви мало буваєте на сонці, вітамін D3 у помірних кількостях теж не завадить. Але треба розуміти, що сонце він не замінює. Якщо є можливість хоч трохи перебувати на свіжому повітрі, робіть це. Великі проблеми зараз зі сном пов’язані з бомбардуваннями та повітряними атаками. Спіть, коли це можливо. Під час сну створюйте умови темряви, хоч би де ви були. Наприклад, використовуйте маску для сну.

Відволіктися і заспокоїтися допомагає рутина. Повертайте хоча б маленькі елементи вашого звичайного життя. Якщо ви звикли вранці читати, ввечері робити гімнастику, а в обід говорити з родичами, не відмовляйтеся від цього.

Головним приводом, щоб занепасти духом, є катастрофізація. Коли здається, що так, як зараз, буде завжди. У психіки є властивість прогнозувати, виходячи із сьогоднішньої історії. Але будь-які війни закінчуються. Коли ми переможемо, мотивації, чим зайнятися, з’явиться більш ніж достатньо. Життя не буде колишнім, але воно точно буде.

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