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Допомога безпритульним тваринам під час війни: що треба робити

31.03.2022

Від початку повномасштабної війни з росією тисячі українців, рятуючи своє життя, залишили вдома або відпустили на волю домашніх улюбленців. Волонтери допомагають визволяти тваринок із покинутих квартир, проте особливої уваги потребують також безпритульні коти й собаки, яких тепер стало більше і які страждають від обстрілів та голоду не меньше за людей. 

Як допомогти бездомним тваринам під час війни

Зараз тварини як ніколи потребують нашої допомоги. І домашні улюбленці, і вуличні тварини страждають від стресу через голод, їх ще й переповнює страх від постійних сирен та вибухів. Активісти UAnimals дали поради, що робити, щоб допомогти їм.

Як допомогти безпритульним тваринам в Україні під час війни

  • За можливості, придбайте корм і годуйте безпритульних тварин у своїй місцевості.
  • Також про всяк випадок краще завжди носити з собою пачечку корму. Зараз всюди можна зустріти безпритульних/покинутих тварин.
  • Разом з їжею наливайте тваринам воду.
  • Бачите безпритульну тварину і маєте можливість допомогти ― купіть у найближчому магазині корм/м’ясо/ковбасні вироби.
  • Зваріть кашу, додайте туди вологого корму/консервів/тушкованки і винесіть тваринам на вулицю.
  • Бачите тварину, яка, на перший погляд, потребує допомоги, ― постарайтесь допомогти, адже хто, якщо не ви.
  • Бачите тварину з нашийником/розгублену/доглянуту ― швидше за все, вона домашня і була загублена/покинута. Ці тварини найбільш безпорадні. Спробуйте спіймати її й розмістити оголошення в цій місцевості чи зв’язатися з зооволонтерами.
  • Маєте можливість прихистити ― зробіть це. Немає більшої допомоги, ніж подарувати тварині дім.

«Друзі, якщо ви маєте змогу, не проходьте повз, нагодуйте безпритульну тварину, адже для нас кожне життя цінне, саме тому ми непереможні», ― закликають активісти.

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