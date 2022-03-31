ДобріІсторії: Нацгвардієць запропонував руку і серце коханій на блокпості

Для кохання час є завжди! Нацгвардієць влаштував незабутнє свято коханій у такі важкі для України часи і зробив учинок, на який мало хто чекав. Закохані вирішили поєднати свої долі і закріпити кохання. У непростій справі захисникові допомогли бойові побратими і посестри.

Як повідомила Нацгвардія України, Володимир зустрів свою кохану Ірину в частині, коли його мобілізували. Уже через місяць він попросив її руки.

«Моя люба, кохана Іринко, я дуже радий, що зустрів тебе. Я покохав тебе у перший день знайомства. Хочу провести все наше життя в майбутньому разом, і щоб усе у нас було добре. Я тебе дуже кохаю. Ти вийдеш за мене заміж?» ― запитав він, ставши на коліно і подарувавши букет квітів.

Для сюрпризу Володимир сховався за блокпостом, через який Ірина проїжджала на автомобілі з військовим.

Дівчина відповіла йому «Так!»

Бажаємо незабутнього весілля, незгасного кохання і щастя їхній майбутній сім’ї!

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