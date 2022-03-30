Серцево-судинні захворювання: симптоми інфаркту, інсульту та їх профілактика

З 24 лютого росія почала повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Через війну українці перебувають у стані постійного стресу. Такий стан може провокувати загострення хронічних серцево-судинних хвороб. МОЗ публікує інформацію, як подбати про своє серце в умовах війни.

В умовах воєнного стану, обстрілів чи облоги виникають великі проблеми з доїздом «швидкої допомоги». Інфаркт та інсульт ― стани, за яких першу допомогу треба надати якомога швидше. Є перелік симптомів та інших ознак, на які варто звернути увагу, якщо підозрюєте інсульт або інфаркт.

Симптоми інфаркту:

біль або неприємні відчуття за грудиною;

неприємні відчуття в грудях, що супроводжуються болем, який поширюється в ліве плече, ліву руку, ліву лопатку чи нижню щелепу;

ускладнене дихання або відчуття нестачі повітря, нудота чи блювання, запаморочення.

Симптоми інсульту:

раптова слабкість, оніміння в руці та/або нозі, оніміння половини обличчя;

порушення мовлення та/або його розуміння;

раптова втрата рівноваги, порушення координації, запаморочення, непритомність;

гострий головний біль без будь-якої видимої причини або після важкого стресу, фізичної перенапруги.

Як уберегтися і запобігти інфаркту та інсульту

Будьте на зв’язку з лікарем. Заздалегідь дізнайтеся контакти свого сімейного лікаря або реєстратури медзакладу. Контролюйте тиск і загальний стан. Дотримуйтеся процедур, які були в мирному житті: вимірюйте тиск, рівень цукру в крові (якщо маєте діабет). Продовжуйте приймати всі ліки, які призначив лікар. Дотримуйтеся здорового способу життя, здорового харчування та режиму сну. Відмовтеся від шкідливих звичок. Контролюйте залишки ліків, щоби вчасно отримати рецепт. Новий рецепт можна отримати не раніше ніж, за 7 днів, якщо термін лікування в попередньому рецепті становив понад 21 день. Якщо термін менший за 21 день, то рецепт можна отримати за 3 дні.

Також нагадуємо, що українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ за єдиним безкоштовним номером 0 800 60 20 19.

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