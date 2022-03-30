Серцево-судинні захворювання: симптоми інфаркту, інсульту та їх профілактика

Як подбати про себе, якщо ви маєте серцево-судинні захворювання
З 24 лютого росія почала повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Через війну українці перебувають у стані постійного стресу. Такий стан може провокувати загострення хронічних серцево-судинних хвороб. МОЗ публікує інформацію, як подбати про своє серце в умовах війни.
В умовах воєнного стану, обстрілів чи облоги виникають великі проблеми з доїздом «швидкої допомоги». Інфаркт та інсульт ― стани, за яких першу допомогу треба надати якомога швидше. Є перелік симптомів та інших ознак, на які варто звернути увагу, якщо підозрюєте інсульт або інфаркт.
Симптоми інфаркту:
- біль або неприємні відчуття за грудиною;
- неприємні відчуття в грудях, що супроводжуються болем, який поширюється в ліве плече, ліву руку, ліву лопатку чи нижню щелепу;
- ускладнене дихання або відчуття нестачі повітря, нудота чи блювання, запаморочення.
Симптоми інсульту:
- раптова слабкість, оніміння в руці та/або нозі, оніміння половини обличчя;
- порушення мовлення та/або його розуміння;
- раптова втрата рівноваги, порушення координації, запаморочення, непритомність;
- гострий головний біль без будь-якої видимої причини або після важкого стресу, фізичної перенапруги.
Як уберегтися і запобігти інфаркту та інсульту
- Будьте на зв’язку з лікарем. Заздалегідь дізнайтеся контакти свого сімейного лікаря або реєстратури медзакладу.
- Контролюйте тиск і загальний стан. Дотримуйтеся процедур, які були в мирному житті: вимірюйте тиск, рівень цукру в крові (якщо маєте діабет).
- Продовжуйте приймати всі ліки, які призначив лікар.
- Дотримуйтеся здорового способу життя, здорового харчування та режиму сну. Відмовтеся від шкідливих звичок.
- Контролюйте залишки ліків, щоби вчасно отримати рецепт. Новий рецепт можна отримати не раніше ніж, за 7 днів, якщо термін лікування в попередньому рецепті становив понад 21 день. Якщо термін менший за 21 день, то рецепт можна отримати за 3 дні.
Також нагадуємо, що українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ за єдиним безкоштовним номером 0 800 60 20 19.