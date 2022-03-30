Зірки джазу та року грають на одній сцені у Львові

Перший проєкт Українського Мистецького Фронту ― #дешансонізація. Це серія вуличних концертів у Львові із залученням найкращих музикантів країни. Музика звучить різних форматів: класична, електронна, джаз, рок та блюз. Уже проведено 7 виступів

ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ФРОНТ

Почався проєкт 18 березня на залізничному вокзалі Львова, де біля центрального входу в натовпі людей і тварин, з валізами в руках і острахом в очах, звучав джаз.

Загін відомих джазових музикантів на волонтерських засадах зіграли 40-хвилинний сет для піднесення духу та настрою біженців, що прибувають до Львова. У проєкті взяли участь музиканти: труба ― Деніс Аду (Кривий Ріг), фортепіано ― Костянтин Кравчук (Вінниця) , саксофон ― Давид Колпаков (Дніпро), тромбон ― Андрій Арнаутов (Львів), бас ― Сергій Федорчук (Львів), ударні ― Маркіян Криса (Київ).

Найбільш масштабним насьогодні став виступ 27 березня на площі Ринок музиканта Саші Чемерова, засновника каліфорнійського рок-гурту The Gitas та українського рок-гурту Димна Суміш.

Разом із Сашею на сцену вийшов фронтмен гурту O.Torvald з Полтави Женя Галич, який цього разу грав на басі, гітарист із Києва Микола Цховребашвілі, гітарист зі Львова Тарас Кушнірук та львівський перкусіоніст Даня Білоус.

#дешансонізація пропонує слухати якісну музику на противагу російському шансону.

Проєкт пропонує музику на різні смаки, адже Львів відомий як осередок творчої інтелігенції, а зараз, під час війни, до міста приїхало ще більше митців з усієї країни.

Тож можливостей для реалізації задуму багато.

Мета проєкту ― збір коштів для ЗСУ. Задля цього в місцях, де проходитимуть перфоманси, розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який, можна переказати кошти на допомогу українській армії.

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО «Міжнародна Асоціація Мистців», далі ми передамо їх на потреби окремого полку спеціального призначення «Азов».

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

Хто створив

Створив та реалізує проєкт Сергій Федорчук, український контрабасист та організатор музичних івентів. Сергій грав в оркестрах Віртуози Львова, INSO-Львів, Da Capo ,Lviv Jazz Orchestra, LOMAGA’S-BAND, Serge Fedorchuk projekt, Acoustic Image.

До проєкту долучилася Ольга Черткова, власниця київської комунікаційної агенції «Top Media Communication», яка за 12 років роботи реалізувала 317 проєктів: промокампанії концертів різного масштабу ― Imagine Dragons, 21 Pilots, The Kooks, Bastille, M83, Alt‐J, Foals, Hurts, Børns, Franz Ferdinand, Х‐Ambassadors, оркестру Віртуози Києва, Піккардійської Терції; провела десятки промокампаній для ТНМК, ВВ, Христини Соловій, O.Torvald, Скрябін, Mgzavrebi; з 2013 року ― PR-агент гурту Бумбокс.

Саме тому сторінка агенції TMC у фейсбуці перетворилася на сторінку Українського Мистецького Фронту.

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