Православні церковні свята у квітні 2022

У квітні 2022 року, згідно з церковним календарем, в Україні триває Великий піст, а наприкінці місяця буде одне з головних релігійний свят ― Воскресіння Христове, Великдень. Які православні свята будемо відзначати ― дивіться церковний календар на квітень.

Церковний календар на квітень 2022 року: які свята відзначатимемо

1 квітня ― мучеників Хрисанфа і Дарії; мученика Панхарія; ікони Божої Матері «Зворушення».

2 квітня ― преподобних Йоана, Сергія, Патрикія та ін.; мучениці Фотинії (Світлани) самарянки та інших з нею; мучениць Олександри, Клавдії та ін.

3 квітня ― преподобного Якова, єпископа, сповідника; святого Кирила, єпископа Катанського; святого Хоми, патріарха Константинопольського.

4 квітня ― священномученика Василія, пресвітера Анкирського; мучениці Дросиди; преподобного Ісаакія Далматського.

5 квітня ― преподобномученика Никона, єпископа, та 199 учнів його; преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського; мучеників Филита, Лідії, Македона, Феопрелія, Кроніда та Амфілохія.

6 квітня ― преподобного Захарія, ченця; святого Артемія, єпископа Солунського (Селевкійського); преподобного Захарії Печерського; преподобного Якова, сповідника.

7 квітня ― Благовіщення Пресвятої Богородиці.

8 квітня ― собор архангела Гавриїла; священномучеників Євсевія, Іринея; мучеників Пуплія, Кондрата, Варка; мучениць Анни, Алли, Лариси; преподобного Василія Нового.

9 квітня ― мучениці Матрони Солунської; мучеників Мануїла та Феодосія; преподобного Йоана Прозорливого, Єгипетського; пророка Ананії; преподобного Павла, єпископа Коринфського.

10 квітня ― преподобної Марії Єгипетської; преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана, чудотворця, сповідника; мученика Бояна, князя Болгарського.

11 квітня ― мучеників Марка, єпископа Арефусійського; мученика Кирила; преподобного Йоана, пустельника; святого Євстафія, сповідника.

12 квітня ― преподобного Йоана Ліствичника; святого Софронія, єпископа Іркутського; пророка Йоада; апостолів Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря ​​та Єпафродита; святого Євули; преподобного Йоана; преподобного Зосими.

13 квітня ― священномученика Іпатія, єпископа Гангрського; преподобного Аполлонія Єгипетського; праведного Йосипа Прекрасного.

14 квітня ― преподобної Марії Єгипетської; преподобного Євфимія, архімандрита Суздальського; мученика Авраамія Болгарського; преподобного Макарія; преподобного Геронтія Печерського; праведного Ахаза.

15 квітня ― преподобного Тита, чудотворця; мученика Полікарпа.

16 квітня ― преподобного Микити, сповідника, ігумена обителі Мідійської; мучеників Єлпидифора, Дия, Вифонія та Галика; мучениці Феодосії, діви; ікони Божої Матері «Нев’янучий цвіт».

17 квітня ― Вербна неділя, Вхід Господній до Єрусалиму; преподобного Йосипа, піснеписця; преподобного Георгія; преподобного Йосипа Печерського; преподобного Зосими Ворбозомського; мучениці Фервуфи, діви.

18 квітня ― Великий понеділок; мучеників Феодула, Агафопода та інших з ними; преподобного Марка Афінського; преподобного Платона Студійського.

19 квітня ― Великий вівторок; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського; святого рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського, першовчителя слов’ян; преподобної Платониди Сирської; мучеників 120 Перських; мучеників Єремії та Архілія, ієрея; преподобного Григорія Афонського.

20 квітня ― Велика середа; преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського; преподобного Данила Переяславського; мученика Каліопія; мучеників Руфіна, диякона, Акилини та з ними 200 воїнів; преподобного Серапіона.

21 квітня ― Великий (Чистий) четвер; апостолів Іродіона, Агава, Асинкріта, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними; святого Ніфонта, єпископа Новгородського; преподобного Руфа Печерського, мученика Павсиліпського; святого Целестина, папи римського.

22 квітня ― Велика (Страсна) п’ятниця; мученика Євпсихія; мучеників Дісана, єпископа, Маріава, пресвітера, Авдієса та інших 270; преподобномученика Вадима, архімандрита.

23 квітня ― Велика субота; мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших 33; мучеників Якова, пресвітера, Азадана та Авдикія, дияконів Перських.

24 квітня ― Світле Воскресіння Христове, Пасха; священномученика Антипи; святого Варсонофія, єпископа Тверського; преподобного Якова Железноборовського; преподобного Йоана.

25 квітня ― Світлий понеділок; преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського; священномученика Зинона, єпископа Веронійського; преподобного Ісаака Сирина; преподобномучеників Мини, Давида та Йоана; преподобної Анфуси; Муромської та Белиніцької ікон Божої Матері.

26 квітня ― Світлий вівторок; священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського; мученика Крискента, з Мир Лікійських; мучениці Фомаїди Єгипетської.

27 квітня ― Світла середа; святого Мартина, сповідника, папи римського; мучеників Антонія, Йоана та Євстафія Литовських; мученика Ардаліона; мучеників Перських та Азата, скопця; преподобного Христофора.

28 квітня ― Світлий четвер; апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима; мучениць Василіси та Анастасії; мучеників Месукевійських ― Сухія та дружини його; мученика Сави Готтфського.

29 квітня ― Світла п’ятниця; мучениць Агапії, Ірини, Хіонії; мученика Леоніда та мучениць Харієси, Ніки, Галини; Іллінсько-Чернігівської і Тамбовської ікон Божої Матері.

30 квітня ― Світла субота; священномученика Симеона, єпископа Перського та інших з ним; преподобного Акакія, єпископа Мелітинського; преподобного Зосими, ігумена Соловецького; преподобного Олександра Свірського; мученика Адіма; мученика Адріана.

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