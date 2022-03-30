Не працює мобільна мережа: як зв'язатися із абонентами і викликати допомогу

В Україні більше місяця триває повномасштабна війна, яку путінські загарбники називають «спецоперацією». російська орда атакує українських цивільних, розстрілює біженців, обстрілює артилерією та авіацією лікарні, пологові, житла й укриття. Крім того, тривають постійні атаки на інфраструктуру, орки намагають перервати зв’язок та радіо- і телемовлення. Важливе питання ― як тримати зв’язок, якщо мобільні оператори не працюють?

Тримати зв’язок із близькими ― одна з важливих потреб під час війни з путінськими окупантами. За відсутності мобільних мереж задля здійснення екстрених викликів та зв’язку між абонентами є кілька альтернативних варіантів, про які написали у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Альтернативні способи зв’язку

Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони). (Для виклику швидкої допомоги треба набирати номер 103.) Якщо у вас немає доступу до стаціонарних телефонів, але є доступ до інтернету, то можна підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо. У разі необхідності з медиками можна зв’язатися за допомогою чатбота на сайті МОЗ.

Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку за типом рації. Для цього на смартфон треба попередньо встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Проте таке спілкування не захищене і не конфіденційне. Месенджери може прослухати будь-хто, якщо налаштується на ту саму частоту. Перевага в тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно домовитися з абонентами про виділений канал (частоту або діапазон) для спілкування. Частота обирається абонентами довільно.

Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 м і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth (у підвальному приміщенні дальність зв’язку може зменшуватися до кількох метрів).

Варто пам’ятати, що будь-які месенджери необхідно завантажити заздалегідь за наявності стабільного доступу до інтернету, а також завчасно протестувати їхню працездатність.

За відсутності будь-якого зв’язку та доступу до інтернету рекомендуємо з дотриманням заходів власної безпеки переміститися до найближчого об’єкта, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку.

Де знайти стаціонарні телефони:

в будівлях органів місцевого самоврядування;

у відділеннях пошти;

у пожежно-рятувальних частинах;

у відділках поліції;

на станціях швидкої медичної допомоги;

у представництвах інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв’язку, потрібно попередньо чітко домовитися про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце — визначте точку і час збору й домовтеся, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення. Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку з повним ім’ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресою і телефонами. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв’язку.

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