Починаючи з 1 березня 2022 року компанія ТОВ «Пежо Сітроен Україна» та дилерська мережа брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL забезпечують безкоштовне сервісне обслуговування і ремонт автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни. За час програми було проведено обслуговування та відремонтовано зі 100 автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL, і це тільки початок. Технічне «здоров’я» цих автомобілів допомогло врятувати людське здоров’я, а можливо, і життя багатьох українців.

Саме тому компанії не планують зупинятися на досягнутому й надалі продовжують дію програми технічної підтримки автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL, що належать державним та комунальним установам нашої країни. Усі ремонтні роботи проводяться за рахунок ТОВ «Пежо Сітроен Україна». Приблизно 100 автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL уже звернулися в дилерські центри для отримання планового технічного обслуговування, а також для проведення ремонтних робіт різного ступеня складності. Програма діє по всій Україні, у різних містах і областях, сервісні партнери виконують ремонт максимально якісно та швидко. Адже всі розуміють: зараз на кону не тільки автомобіль, а й реальні людські життя.

До програми уже долучилися 29 дилерських центрів, які розташовані в 16 регіонах країни: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Вінниця, Житомир, Рівне, Кропивницький, Хмельницький, Івано-Франківськ, Черкаси, Краматорськ, Полтава, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон ― покрита фактично вся територія України. І цей список постійно оновлюється, за актуальною інформацією про роботу дилерських центрів стежте за посиланням, а також дізнавайтесь за телефоном гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера, який працює.

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