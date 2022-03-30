Інститут когнітивного моделювання, Міністерство охорони здоров’я та Офіс Президента України об’єдналися, щоб допомогти українцям під час війни отримати оперативну психологічну допомогу. За місяць було надіслано та оброблено рекордну кількість заявок.

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Приблизно 330 нових волонтерів-психологів та понад 4000 опрацьованих заявок ― ось результати роботи платформи безкоштовної психологічної допомоги «Розкажи мені» під час війни. З 27 лютого Інститут когнітивного моделювання зробив її доступною цілодобово. Під час війни критично важливо вчасно протидіяти тривожності, щоби зберегти життя та здоров’я.

За цей час приблизно 330 кваліфікованих психологів виявили бажання долучитися до проєкту ― тепер спеціалістів, що надають психологічну допомогу, вже понад 650. Разом за місяць вони вже опрацювали до 4000 заявок. Окрім того, що платформа працює цілодобово, по допомогу на сайт відтепер можуть звернутися ще й неповнолітні українці ― модератори зняли вікове обмеження на час війни.

Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, маєте ознаки депресії ― відвідайте платформу «Розкажи мені», залиште заявку.

Нагадаємо, щоб отримати допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті tellme.com.ua.

Далі за вашим запитом модератори платформи доберуть спеціаліста і він якнайшвидше зв’яжеться з вами. Консультації проводяться безкоштовно в режимі онлайн.

Також продовжує працювати Бот першої психологічної допомоги, який команда Інституту когнітивного моделювання розробила у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного університету ім. Богомольця й фахівцями проєкту «Друг». За тиждень на нього підписалися понад 30 тисяч українців.

Це дієвий інструмент, створений на основі сучасних протоколів і наукових досліджень. Є зручним помічником, який завжди під рукою. Допоможе у перші години після травматичної події. Також тут зібрані рекомендації, як не нашкодити своєму психологічному здоров’ю.

Довідка

«Розкажи мені» ― безкоштовна інтернет-платформа психологічних консультацій. Була заснована на початку пандемії для надання допомоги українцям, що відчували тривожність чи схильність до депресії внаслідок пережитого ковіду чи подій, пов’язаних із його поширенням.

Згодом спеціалісти платформи почали надавати допомогу білорусам, що постраждали від режиму у 2021-му, трохи пізніше з’явився сервіс психологічної допомоги «Мені здається» для постраждалих від домашнього насильства.

За майже 2 роки роботи спеціалісти платформи надали понад 30 тисяч годин безплатних консультацій. На платформі працюють 650 волонтерів ― психологів і психотерапевтів. Наразі вони готові допомагати українцям цілодобово.

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