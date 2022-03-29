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Тривожна валізка для тварин

29.03.2022

У разі надзвичайного стану в українців мають бути зібрані не лише свої речі, а й усе для домашнього улюбленця. Зокрема, тваринам, як і людям, потрібно захопити ліки та їжу. Порадами поділився у Facebook рух UAnimals, що бореться за права тварин.

Тривожна валізка: що брати тваринам

Що потрібно придбати?

  • Запас корму, якого вистачить мінімум на місяць.
  • Кілька пляшок питної води для тварин.
  • Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину треба вигуляти, але це буде неможливо.
  • Ветеринарна аптечка.
  • Переноски для тварини.

Що треба зробити обов’язково?

  • Зробіть тварині необхідні щеплення.
  • Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.
  • Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідця.
  • Обговоріть з рідними, що робитимете з домашнім улюбленцем у разі НС.

Ці рекомендації актуальні завжди і будуть корисні за будь-яких обставин.

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