Тривожна валізка: що брати тваринам

Тривожна валізка для тварин
29.03.2022
У разі надзвичайного стану в українців мають бути зібрані не лише свої речі, а й усе для домашнього улюбленця. Зокрема, тваринам, як і людям, потрібно захопити ліки та їжу. Порадами поділився у Facebook рух UAnimals, що бореться за права тварин.
Що потрібно придбати?
- Запас корму, якого вистачить мінімум на місяць.
- Кілька пляшок питної води для тварин.
- Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину треба вигуляти, але це буде неможливо.
- Ветеринарна аптечка.
- Переноски для тварини.
Що треба зробити обов’язково?
- Зробіть тварині необхідні щеплення.
- Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.
- Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідця.
- Обговоріть з рідними, що робитимете з домашнім улюбленцем у разі НС.
Ці рекомендації актуальні завжди і будуть корисні за будь-яких обставин.
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