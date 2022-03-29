Тривожна валізка: що брати тваринам

У разі надзвичайного стану в українців мають бути зібрані не лише свої речі, а й усе для домашнього улюбленця. Зокрема, тваринам, як і людям, потрібно захопити ліки та їжу. Порадами поділився у Facebook рух UAnimals, що бореться за права тварин.

Що потрібно придбати?

Запас корму, якого вистачить мінімум на місяць.

Кілька пляшок питної води для тварин.

Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину треба вигуляти, але це буде неможливо.

Ветеринарна аптечка.

Переноски для тварини.

Що треба зробити обов’язково?

Зробіть тварині необхідні щеплення.

Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.

Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідця.

Обговоріть з рідними, що робитимете з домашнім улюбленцем у разі НС.

Ці рекомендації актуальні завжди і будуть корисні за будь-яких обставин.

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