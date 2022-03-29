У квітні очікується кілька магнітних бур. Одна з них буде доволі потужною і може вплинути на здоров’я людей. Щоб метеочутливі люди могли підготуватися до неприємних наслідків, ми склали графік магнітних бур у квітні 2022 року.

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Збурення на Сонці здатні провокувати відповідні реакції в магнітному полі Землі ― їх називають геомагнітними збуреннями, або бурями. Усе живе реагує на магнітні збурення по-різному. У деяких людей, які особливо чутливі до змін клімату, можуть бути відчуття дискомфорту та нездужання через магнітні бурі.

Магнітні бурі у квітні 2022

Найсильніша магнітна буря квітня (приблизно 5 балів за Kp-індексом) очікується на початку місяця. Можливе вікно її виникнення 31 березня ― 2 квітня. За даними дослідницької апаратури, піку вона досягне 1 квітня.

Магнітна буря середньої сили у квітні очікується 3―4 числа. За даними підрозділів NASA, 3―4 квітня магнітна буря сягне 4 балів за Kp-індексом.

Третя магнітна буря очікується 20―24 квітня з перепадами в середньому на 4―5 балів за Kp-індексом.

Як упоратися з поганим самопочуттям

Магнітні бурі впливають переважно на людей з хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату, травної та серцево-судинної систем. Проте лише кілька відсотків населення планети чутливі до змін у геомагнітному полі. Якщо ви відчуваєте нездужання, не варто відразу списувати це на погоду. Імовірно, вам треба звернутися до лікаря-фахівця.

Що робити, щоб запобігти наслідкам магнітних бур і послабити їх вплив? Є кілька дієвих способів:

дихати свіжим повітрям, по можливості на прогулянці;

давати щоденні легкі фізичні навантаження на організм, щоб тримати його у формі та м’язи в тонусі;

пити багато води,по змозі 1,5―2 літри щодня;

уникати конфліктів під час магнітних бур ― нездужання тільки поглибить проблеми;

не планувати масштабних переїздів, презентацій, проєктів, зустрічей ― усе може вийти з-під контролю;

якщо страждаєте на хронічні захворювання ― мати при собі ліки, які ви приймаєте.

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