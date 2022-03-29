Учасник «МастерШеф. Битва сезонів», фіналіст «МастерШеф»-8 та учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Владислав Міцкевич займається волонтерством з перших днів війни. Разом із Дімою Балитою вони щодня допомагають знайти дах над головою, їжу й тепло більш ніж 80 українцям, які залишили свої домівки.

«24-го числа о 6:15 ранку мене набрав мій брат Женя, я підняв слухавку, а він тривожним голосом сказав, що почалася війна… Ми з дружиною швидко зібрали речі для неї та для нашого любого синочка. Через 15 хвилин вийшли й сіли в машину. Так вийшло, що я не заправився з вечора, хоч думка про це була. Ситуація жахлива, затори, паніка, бензину немає, готівки теж, благо мене люди впізнали та обміняли мені безготівку.

Ми їхали до Рівного, до батьків Наталії, думали там переночувати, але у багатьох месенджерах писали, що бомбитимуть Рівне… Ми поїхали до Львова до Діми Балити, там переночували. Уже наступного ранку я відправив Наталю й сина до їхньої бабусі до Польщі, до Вроцлава. Вони у безпеці. Розлучатися було дуже важко. Думаю, не я один пережив таке почуття… Але я дуже люблю свою дружину й сина, і мій обов’язок їх уберегти.

На третій день війни я почав допомагати з притулком для внутрішніх переселенців Дімі Балиті. Він організував його у фотостудії, співзасновником якої є. Ми даємо тепло, їжу і ночівлю тим, хто цього потребує. Тут дуже велика команда! Оля, наречена Діми, постійно піднімає всім настрій. Щодня ми приймаємо 80―85 осіб, допомагаємо їм із ночівлею та їжею. Також разом із Дімою допомагаємо знайти і доставити амуніцію з Європи.

Паралельно я шукаю приміщення під благодійний ресторан чи кафе. У Львові багато людей, які хочуть їсти, але не мають коштів. Упевнений, що такий заклад буде актуальним. Можливо, хтось зможе мені допомогти.

Щодня дружина скидає їхні із сином фото, я плачу від радості. Це мені надає віри в те, що добро переможе. А те, що зараз робить ЗСУ, це безцінно та по-справжньому героїчно!» ― ділиться Владислав.

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