Що я можу робити, якщо перебуваю не в зоні бойових дій: розповідає психолог Андрій Козінчук

Якщо ви зараз перебуваєте в умовно безпечних місцях, ці поради саме для вас. Психолог Андрій Козінчук написав у своїх соцмережах, чим саме ви можете допомогти собі та українській армії.

«В зоні бойових дій мають бути:

а) вояки вояцькі;

б) ті, хто їм допомагає;

в) працівники кризової і не дуже інфраструктури.

Залишатися в місті в режимі “коли це все закінчиться” неефективно.

Але для вас також є робота. Перш за все ви маєте турбуватися про себе. Нормально спати, регулярно їсти, підтримувати нормальний режим. Бо від того, що ви страждаєте, нікому не краще. Ви маєте підтримувати свій ресурс. Таке завдання».

Також у своєму блозі психолог наголосив, що для нормального психологічного стану необхідно працювати або навчатися.

«Працюйте або навчайтесь. Це треба для економіки і для відчуття мирного життя. Якщо ви працюєте, робіть собі план і виконуйте його. Якщо вчитесь, ставте завдання і вчіться. Режим очікування просто висмоктує вашу енергію і все. Подумайте, чим ви можете бути корисним для війни. Донатити, малювати плакати, волонтерити, годувати біженців, зробити довбану шпаківню, аби довбані шпаки жили в комфорті. Це треба і для війни, і для вашого відчуття корисності. Сформуйте собі нормальне інформаційне поле. Не вдивляйтеся постійно в новини. Зробіть собі графік. Також ви маєте право слухати музику, дивитися нетфлікс, комедії, робити речі, які ви робили до вторгнення. Ваша війна ― це заробляти, акумулювати, тратити і сприяти тому, аби ви були надійним тилом».

Важливо також підтримувати психологічний стан рідних, зазначає Козінчук.

«Навчіться підтримувати оточуючих. Хваліть їх, якщо ті заслужили. Сварки будуть лише послаблювати вас. Секс. Звісно, можна і треба. Завжди. Але, будь ласка, тільки з хтивим бажанням, а не від жалю чи обов’язку. І оця маячня типу “невідомо, що буде завтра, роздягайся” є просто маніпуляцією. Ну, і не забувайте про контрацепцію. Війна ― це не про суцільну стрілянину. Війна ― це про вміти вести бойові дії при умовно нормальному житті. І ви нам в цьому допомагаєте. І вірте. Вірте в себе, вірте в Збройні Сили України і ні на секундочку не сумнівайтеся в нашій перемозі!».

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