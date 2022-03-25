Уже більше місяця триває повномасштабна війна росії проти України, війська рф атакують цивільне населення, житлові будинки, лікарні та навіть укриття з дітьми. Мільйони людей покинули свої домівки, а Україні надають допомогу десятки волонтерських та громадських організацій. Авторка серіалу «Спіймати Кайдаша» на СТБ та відомого фільму «Погані дороги» Наталка Ворожбит розповіла про ставлення до війни в Україні за кордоном, благодійність та порівняння українців із росіянами.

«Останні роки і я, і багато наших режисерів та письменників дуже сподівалися, що ми з цією темою закінчуємо працювати. Дійсно втомилися знаходитися на цій території болю, відчаю і страху ― це дуже складна тема для дослідження. І те, що відбулося знову, ― воно нас поставило перед фактом, що ми тепер все життя змушені займатися тільки цією темою. І радості від цього, звісно, ніякої. І звісно ж, ми готові перебудувати свої психічні та фізичні можливості. Розподілити свої сили надовго, щоб знову цим займатися», ― зазначила драматургиня.

П’єса Наталки Ворожбит «Погані дороги» про війну в Україні, яка протягом 8 років тривала на Донбасі, зараз перекладена багатьма мовами і її читають на сценах багатьох театрів світу.

«Десь просять, щоб я якесь звернення записала, щоб я вийшла у прямий ефір, сказала кілька слів. Наприклад, в “Одеоні” у Парижі я була присутня в залі і зробила промову перед читанням ― там було більше 800 глядачів, а є просто читають на підтримку України. Збирають гроші на підтримку України ― благодійні покази, і багато збирають. Ця оновлена актуальність деяких п’єс моїх про війну мене більше засмучує, а не радує».

«Кожен, що може, те й робить, ― дивлячись, де він знаходиться. Хто виїхав за кордон ― дійсно, треба захищати Україну звідси. Хто залишився в Україні ― володіє тією унікальною інформацією, якою не володіють ті, хто за кордоном, і вони мають ділитися цією інформацією. Я від багатьох чула, що дуже важко зараз зосередитися і щось творити. І знімати кіно взагалі неможливо, крім документального. Дуже важко. Вони дійсно зараз більше роздають інтерв’ю ― це дуже поки що все хаотично. Під час Майдану з цього хаосу народжувались дуже сильні масштабні проєкти, особистості», ― пояснила Ворожбит.

На Заході останнім часом порівнюють українців та російську «опозиційну постраждалу сторону». Наталка Ворожбит прокоментувала саму ситуацію.

«Це, знаєте, до тіпання ока. Дійсно, є таке явище, воно не настільки масштабне ― спроби налагодити культурний діалог із російськими опозиціонерами або діячами культури, які теж потерпали. Я із цим не згодна, заперечую. Я скрізь кажу, що російська інтелігенція, російські митці несуть повну відповідальність за те, що відбулося в Україні, за те, що відбувається зараз, ― вони мовчали, вони нічого не говорили. Серед них були мої друзі. І це абсолютна пустота, і це не можна порівнювати взагалі. Діалог якщо і може бути, то тільки після нашої перемоги і після їхнього дуже впевненого прийняття провини», ― наголосила Ворожбит.

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