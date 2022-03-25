Учасниця «МастерШеф. Битва сезонів» та суперфіналістка 5 сезону «МастерШеф» на СТБ Катерина Велика разом із чоловіком активно займаються волонтерством. Парі вдалося залучити іноземних партнерів і з командою Unchain Fund зібрати колосальну суму на основі криптовалют ― 7 млн доларів з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

З першого дня війни Катерина та Андрій зайнялися волонтерською діяльністю. Подружжя переконане, що таким чином може надати максимальну інформаційну, фізичну та матеріальну підтримку. Результати їхньої роботи, зокрема, відзначило американське видання Bloomberg.

«Ми працюємо з ранку до ночі, збираючи гроші по всьому світу на Unchain Fund для підтримки нашої армії. Спільними зусиллями нам вдалося зібрати 7 млн доларів на допомогу Україні. Майже три з них ми вже роздали. Найбільші блокчейн-компанії співпрацюють з нами, купуючи медикаменти, пальне тощо. Нас підтримали багато компаній, включно з Near, Harmony, Whitebit, Tron, Celo та ін.

Працюємо разом із фондами території України, шукаємо способи конвертувати криптовалюту у безготівковий розрахунок. Якщо вам потрібно допомогти з оплатою рахунків, пишіть мені. Що нам усім робити задля підтримки? Важливо розповісти світові про те, що це не міфічна демілітаризація, а вбивство мирних жителів ворогом. Також ви можете підтримати наш фонд Unchain», ― каже Катерина.

Андрій Великий зазначає, що їхня сім’я до останнього не вірила в початок повномасштабної війни в Україні. Пара не хотіла залишати столицю і наважилася на цей крок лише 1 березня ― після того, як російські війська завдали удару по телевежі в Києві. Подружжя вирішило поїхати на захід України, щоб однорічний син був у безпеці.

«З Києва ми виїхали спокійно, але дорогою застрягли без бензину у Сквирі. Пальне було неможливо купити за жодні гроші. Ми бігали по всіх заправках, шукали, хто зіллє. Але у всіх була паніка, люди масово виїжджали. Залишилися ночувати в гуртожитку на заводі. Оскільки ми банально не могли доїхати до заправки, кинули клич у соцмережах. Мені з Катею за день зателефонувало людей 100. У результаті змогли заправитися на 20 л. Цього було достатньо, щоб доїхати до Вінниці та повноцінно заправитися там. Незабаром бізнес-партнери сказали, що організували гуманітарний табір “Фенікс” в Івано-Франківській області, запропонували приїхати до них і допомагати разом. Ми погодились. Тут фокусуємось на гуманітарній діяльності: допомагаємо людям медикаментами, їжею, одягом, обладнанням, шукаємо закупівлі, розвантажки, аптечки, ноші. Купуємо, оплачуємо, привозимо нашим хлопцям на передову, ― розповідає Андрій. — Оскільки я займаюся криптовалютою, друзі на початку війни запропонували взяти участь у ще одній організації ― Unchain Fund. Працює він у такий спосіб: ми отримуємо пожертвування від іноземних партнерів, вони приходять на електронний гаманець, до якого, умовно, є доступ у десятьох людей. Якщо більшість із них погодяться витратити ці кошти, гроші випускаються далі. Так ми гарантуємо, що жодна окремо взята людина не може ухвалити рішення про те, як витратити гроші. Це демократичне голосування. Фонд спонсорує проєкти, виключно пов’язані з їжею, медикаментами, одягом. В обмежених випадках ми можемо допомагати із захисним обладнанням.

Нашу віру в перемогу дуже зміцнює те, як уся країна об’єдналася. Ми працюємо всі разом: хтось стріляє, хтось подає набої, хтось купує одяг. Нині воює не лише армія, а й уся Україна. Думаю, саме так, разом, ми переможемо!»

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