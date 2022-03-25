24 лютого росія підступно почала повномасштабну війну проти України, обстрілявши наші міста з артилерії та авіації. Весь цивілізований світ засудив агресію путіна й наклав санкції на росію та білорусь, яка підтримала війну проти України. Безліч культурних діячів у світі долучаються до допомоги українцям. Британські музиканти Nothing But Thieves одними з перших підтримали Україну й пожертвували кошти для допомоги, а також пообіцяли додати відсоток від прибутку зі свого весняного туру.

Гурт Nothing But Thieves, який грає альтернативний рок, підтримав Україну і ще 1 березня переказав гроші благодійним організаціям, які мають допомагати українцям.

Про це вони повідомили у своїх соцмережах та запропонували всім долучитися до допомоги.

«Ми знаємо, що нинішня ситуація в Україні неймовірно важка для наших друзів та шанувальників. Ми провели стільки часу в Україні і відчуваємо зв’язок з вами. Ви в наших думках, і ми сподіваємося, що мирне рішення буде знайдено якнайшвидше.

Також варто сказати, що це було дивовижно бачити, що наші російські шанувальники проявили підтримку, хоча ми знаємо, що це непросто для вас.

Ми щойно зробили пожертви цим двом благодійним організаціям і хотіли б поділитися з вами їх сайтами, на випадок, якщо хтось вирішить долучитися», ― написали вони на своїй сторінці в Facebook

https://bethenny.com/bstrong

https://voices.org.ua/en/donat/

Перша ― Bethenny ― надає невідкладну допомогу людям у кризі.

Друга ― Voice of Children ― надає психологічну допомогу та допомогу в евакуації дітям у зонах конфлікту.

Крім того, 9 березня Nothing But Thieves оголосили, що зі зрозумілих причини скасовують свої концерти в росії, білорусі та в Україні. Вони висловили підтримку у війні українцям та пообіцяли частину від коштів, отриманих від концертного туру, спрямувати на допомогу Україні.

Кошти за квитки будуть повернуті в країнах, де концерти скасовано.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.