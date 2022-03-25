Андрій Данилко — український актор і музикант родом із Полтави, який уже понад 20 років виступає в образі Вєрки Сердючки. Наразі Данилко перебуває в Києві, тоді як російські війська продовжують обстрілювати місто. Видання «Медуза» зателефонувало артистові та обговорило з ним події останнього місяця, відносини росіян та українців, а також його особисті враження від зустрічі з володимиром путіним.

Як ви пережили 24 лютого?

Не було страху чи паніки. Дуже холоднокровно пережив. Бо так треба.

Я прокинувся, були дзвінки. Спочатку не повірив [що почалася війна], як таке може бути? Був момент напруженості. Згодом зібрався, приготував речі, документи, гроші. У всіх має бути все підготовлено, навіть якщо все спокійно. Навіть у мирний час: аптечка, знеболювальні, бинтик, ватка, якісь ліки. Обов’язково! Я був зібраний. Я був сам.

Потім до мене приїхав Діма [Волканов], який грає в нашому колективі. Він теж залишився сам, усі інші учасники колективу роз’їхалися. Ми у під’їзді були практично самі з охоронцем. Я був спокійний. Ніякої паніки та незнання що робити не було. Я не поїхав, лишився. Багато хто дивувався цьому. Хоча я думав: а чого ви дивуєтесь?

Тобто ви самі не здивувалися початку війни?

Ні, я дивуюсь усій цій ситуації. Досі не можу зрозуміти, як це могло статися. І мені кажуть, що [зараз воєнний] Київ гарний. Але там стоять їжаки протитанкові, я в цьому краси не бачу.

Я збираю старі світлини Хрещатика. У різні періоди він різний. Під час Другої світової війни там німці, зруйновані будинки. У мирний радянський час їздять машини. Потім Майдан там же. І це все на одній вулиці. І сьогодні з вікна я зняв: комендантська година, така тиша, жодної людини і ясний порожній Хрещатик, м’яке сонце і сирена. Ця сирена просто прорізає весь спокійний центр.

Де ви весь цей час із 24 лютого перебуваєте?

У себе вдома. Зараз сиджу на кухні. Зробив чай, ми сидимо з Дімою, дивимось на нічний Хрещатик. ЦУМ вимкнений, рідкісна машина проїжджає дуже тихо. Я не чув такої тиші в центрі міста за все своє життя.

Як змінилося ваше життя з 24 лютого?

Я не звик довго бути вдома: я весь час у дорогах. Я мріяв зараз побути вдома і нікуди не їхати. Коли кажуть, що треба їхати… Я починаю згадувати, як це збиратися. Головне взяти бритву, щітку. Закидаєш речі у валізу, збираєшся довго. Думаєш про це, не хочеш їхати.

[Зараз] день проходить дуже швидко. То треба щось приготувати, то ефіри якісь, то треба допомогти комусь. І я думаю, як добре, що можна переказувати гроші тим, хто потребує, не виходячи з дому, просто через картку. День пролітає дуже швидко. Тільки прокинулися, попили чай, а вже темно. Увечері подивимося український серіал.

Що дивитеся?

От знаєте, дивно! Ми вчора спробували подивитись кілька серіалів, не заходило і не заходило. І знайшов серіал «І будуть люди». Це серіал СТБ. Я ж не простий глядач — починаю дивитися, що як знято, а хочеться на мить відключитися від роботи. Це дуже складно, особливо коли бачиш там знайомих і думаєш: «О боже!». Вчора я якось відключився, ми шість серій подивилися і після розмови з вами ще шість серій подивимось. Таке ось життя.

Цікаво, що події повторюються. Ти дивишся [у серіалі на] події столітньої давнини, як люди боролися за свою свободу. І думаєш: «Треба ж! Усе загострено зараз так само».

Я давно думаю про те, як погано ми знаємо історію. Нам завжди подавали її так, як вигідно якомусь режиму. Як правильно сказав [журналіст Олександр] Невзоров (я його часто слухаю): історія ― це не наука. Розумієте? Кожен [історичний діяч] її підминає, ми не знаємо, кого слухати, ці кажуть так, ці так. І я весь час не розумію, де ж таки правда? Мені б так хотілося, щоб був написаний підручник, де була описана реальна картина без заангажованості, неупереджено. Хоч би яка правда була.

Як ви вважаєте, коли змінилися відносини росії та України?

Для мене це сталося — я про це й раніше говорив, але не розумів так, як зараз, — у 2007 році на Євробаченні. Той скандал, розкручений на Першому каналі для того, щоб мене злити і принизити. Вони вигадали формулювання, що Сердючка на конкурсі заспівала «Раша гудбай». Це був скандал неймовірний.

Я не міг повірити, що з улюбленця за дві секунди я перетворився на ворога народу. Мені забороняли концерти [в Росії]. Я розумів, що це все брехня, інформаційна війна. Людей зазомбували настільки, що до мене підходили і говорили: «Як ви могли? Ми вас так любили». А цього не було! Але всі думали, що я викручуюсь. І цей стан мене не полишив. Уже минуло майже 15 років, воно мене не полишило. Цей шок, коли на біле можуть сказати «чорне» — і всі в це повірять. Розумієте, про що я?

Як би ви описали путіна?

володимир путін ― злочинець. Моя мрія ― увімкнути телевізор і побачити, як він сидить на лаві підсудних. Як він сидить зі своєю бандою. І дізнатись, що він думає. І чи думає взагалі! Він радянська людина. Нас виховували, що війна ― це жах, що це не повинно повторитись. І як людина, яка жила з цим ставленням усе життя, таке робить! У мене в голові не вкладається! Це яка трансформація має статися в голові?

Опинившись перед путіним, що ви йому скажете?

Відразу проситься непристойна фраза, але не буду. Розумію, що не опинюся. Ні! Я навіть уявляти не хочу.

Я ж із ним знайомий. Сьогодні обговорював це з іншою людиною, з якою ми виступали перед путіним. Ця людина казала: «путін у момент [особистої зустрічі] закохує в себе». Ми не знаємо всіх їхніх кагебешних штучок. Про нього кажуть, що він начебто вербує тебе постійно. Він делікатний, уважний. Але нічого близько схожого на ту людину, яку я бачу на екрані [той спогад не має]. Це сатанинський виплодок.

Як думаєте, все буде гаразд?

Усі завжди в піснях Сердючки шукали таємного сенсу. Щось напишу, і всі під мікроскопом розглядають. Навіть причепилися до пісні «Все будет хорошо». А чому причепилися? Тому що пісня викликає запитання: коли? Я вам скажу — все буде гаразд, а коли, не знаю!

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