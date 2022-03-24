В умовах вибухів та стрілянини скляні вікна можуть становити додаткову небезпеку. Розповідаємо, що слід зробити і як правильно заклеїти вікна від вибухів.

Если вы еще не подготовили окна для защиты от взрывов, сделайте это в удобный спокойный момент, не нарушая правил комендантского часа. При взрыве особую опасность несут острые разлетающиеся обломки стекла, и заклеивание окон способно уменьшить ее. Окна в старых деревянных рамах более чувствительны к взрывной волне, чем в стеклопакетах. Вы можете использовать обычный или малярный скотч, однако подойдет и газета либо полосы ткани, смазанные мылом. Последний вариант проще удалить со стекла, когда опасность минует.

Наклеивайте скотч крест-накрест, а затем добавляйте длинные полоски, чтобы получилось что-то, напоминающее снежинку или узор. Если у вас скотча предостаточно, лучше заклеить окна всплошную горизонтальными полосами внахлест, заводя концы полос на оконную раму. Чтобы минимизировать воздействие взрывной волны, откройте окно. Если у вас есть жесткий щит, чтобы прикрыть окно, стоит установить и его.

Не подходите к окнам при взрыве или стрельбе. В темное время суток по инструкции властей погасите свет. Держите при себе документы и аптечку и следите за официальными объявлениями властей.

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