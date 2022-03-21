Як ужитися з великою кількістю людей в одному домі?

У цей непростий час суцільної невизначеності для фізичного порятунку та збереження хоч якогось душевного спокою ми інтуїтивно шукаємо контакту з рідними, друзями, знайомими або навіть незнайомими людьми. Психологиня Ірина Тичина розповіла про те, як поводитись в обмеженому просторі, де перебуває велика кількість людей — так, щоб кожному при цьому було комфортно.

У гурті ми почуваємося більш захищеними, незважаючи на всі складнощі, з якими природно стикаємося, коли на обмеженому просторі перебуває велика кількість людей. Саме тому родичі та знайомі з’їжджаються разом. Також разом вимушені перебувати й люди, які вимушено залишили свої домівки через загрозу життю.

П’ять важливих правил, які роблять комфортним життя в будинку-рукавичці:

Турбота. Намагайтеся полегшити життя інших людей. Турбота про інших, думки про інших: дітей, літніх людей, слабших, — забирають зайву тривогу, роздратування, роблять нас більш організованими та дієвими. Коли кожен намагається зробити щось для тих, хто поряд, це унеможливлює конфлікти й непорозуміння. Режим життя. Намагайтеся розробити режим, який би влаштовував кожного. Добре, коли всі живуть за спільним узгодженим розкладом, в унісон одне з одним. Особистий простір. Важливо, щоб кожен мешканець мав свій власний, хоч і невеликий, особистий простір: окрему кімнату, окреме ліжко, окремий куточок. Це місце, де за необхідності можна побути на умовній самоті, коли є відчуття «не чую, не бачу, не розмовляю». У цей момент людину треба залишити в спокої. Робити те, що вмієш найкраще. Коли кожен пропонує співмешканцям свої послуги, вміння й здібності, робить те, в чому він найкращий. Хтось готує їсти, хтось робить необхідні закупівлі, хтось прибирає, хтось доглядає і розважає дітей. Пробачаємо одне одному недоліки. Всі ми недосконалі, в кожного є вади. Пробачаємо їх, дивимося на них крізь пальці, не помічаємо, не критикуємо. Не чуємо і не бачимо слабкостей та негативних рис. Натомість помічаємо все хороше, що є в людей поряд, підкреслюємо це хороше і хвалимо одне одного.

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