Учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катя Пєскова та суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська нещодавно брали участь у благодійному ярмарку в Празі. Подробиці ― далі в матеріалі.

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«Щодня я прокидалася з думкою, що потрібно робити ще й ще, сьогодні знову мало. Я в прямому сенсі пробігала життя заради кар’єри та успіху. Раптом наяву стали здійснюватися мої мрії! “МастерШеф”, який дав величезний поштовх мені у життя!

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Відкриття кондитерської у новому, невідомому мені місті. Нове, неймовірне коло друзів! І я завжди думала: “Часе, зупинись! Я не встигаю за тобою!”. І раптом все зупинилося… у прямому сенсі! Всі плани, всі зустрічі, всі амбіції стали неважливими і відійшли на другий план… У середу ввечері я приїхала до Праги, щоб допомогти організувати благодійний ярмарок на допомогу Україні. За два дні за допомогою неймовірної сили людей нам вдалося зробити грандіозний ярмарок для збирання коштів на українську армію та ліки», ― написала Катерина Пєскова у своїх соцмережах.

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