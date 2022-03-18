У воєнний час сухарики є незамінним продуктом у кожній оселі. Адже вони ситні, їх можна використовувати замість хліба і навіть брати з собою в бомбосховище. Як же зробити сухарики в домашніх умовах? Пропонуємо вам два прості рецепти сухариків ― у духовці і на сковороді.

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Сухарики в духовці

Інгредієнти:

хліб ― 1 буханка

оливкова або соняшникова олія ― 3 ст. л.

сіль ― 1 ч. л.

спеції

часник ― за бажанням

Спосіб приготування:

Хліб нарізати кубиками або брусочками. Викласти хліб на деко і відправити в розігріту до 150°С духовку на 10 хвилин. Змішати спеції, сіль, олію і, за бажанням, розчавлений часник. Підсушені сухарики перекласти в глибоку миску і перемішати з олією та спеціями. Перекласти сухарики на деко і знову відправити в розігріту до 150°С духовку приблизно на 20 хвилин. Готово!

Сухарики на сковороді

Інгредієнти:

хліб ― 1 буханка

оливкова або соняшникова олія ― 4 ст. л.

сіль і спеції ― за смаком

часник ― за бажанням

Спосіб приготування:

Хліб нарізати кубиками або брусочками. Змішати олію, спеції, сіль і перемішати з хлібом. На розігріту сковороду налити олію. Якщо ви хочете додати в сухарики часник ― очистіть, наріжте і обсмажте його на сковороді, поки шматочки не стануть прозорими. Потім часник приберіть зі сковороди. Викласти хліб на сковороду і підсушити його на повільному вогні, постійно помішуючи лопаткою, 10―15 хвилин. Вимкнути вогонь і дати сухарикам охолонути. Готово!

Смачного!

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