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Як зробити сухарики в домашніх умовах?

18.03.2022

У воєнний час сухарики є незамінним продуктом у кожній оселі. Адже вони ситні, їх можна використовувати замість хліба і навіть брати з собою в бомбосховище. Як же зробити сухарики в домашніх умовах? Пропонуємо вам два прості рецепти сухариків ― у духовці і на сковороді.

Как сделать сухарики в домашних условиях?

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Сухарики в духовці

Інгредієнти:

  • хліб ― 1 буханка
  • оливкова або соняшникова олія ― 3 ст. л.
  • сіль ― 1 ч. л.
  • спеції
  • часник ― за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Хліб нарізати кубиками або брусочками.
  2. Викласти хліб на деко і відправити в розігріту до 150°С духовку на 10 хвилин.
  3. Змішати спеції, сіль, олію і, за бажанням, розчавлений часник.
  4. Підсушені сухарики перекласти в глибоку миску і перемішати з олією та спеціями.
  5. Перекласти сухарики на деко і знову відправити в розігріту до 150°С духовку приблизно на 20 хвилин.
  6. Готово!

сухари в домашних условиях

Сухарики на сковороді

Інгредієнти:

  • хліб ― 1 буханка
  • оливкова або соняшникова олія ― 4 ст. л.
  • сіль і спеції ― за смаком
  • часник ― за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Хліб нарізати кубиками або брусочками.
  2. Змішати олію, спеції, сіль і перемішати з хлібом.
  3. На розігріту сковороду налити олію.
  4. Якщо ви хочете додати в сухарики часник ― очистіть, наріжте і обсмажте його на сковороді, поки шматочки не стануть прозорими. Потім часник приберіть зі сковороди.
  5. Викласти хліб на сковороду і підсушити його на повільному вогні, постійно помішуючи лопаткою, 10―15 хвилин.
  6. Вимкнути вогонь і дати сухарикам охолонути.
  7. Готово!

Смачного!

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