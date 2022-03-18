Як зробити сухарики в домашніх умовах?
18.03.2022
У воєнний час сухарики є незамінним продуктом у кожній оселі. Адже вони ситні, їх можна використовувати замість хліба і навіть брати з собою в бомбосховище. Як же зробити сухарики в домашніх умовах? Пропонуємо вам два прості рецепти сухариків ― у духовці і на сковороді.
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Сухарики в духовці
Інгредієнти:
- хліб ― 1 буханка
- оливкова або соняшникова олія ― 3 ст. л.
- сіль ― 1 ч. л.
- спеції
- часник ― за бажанням
Спосіб приготування:
- Хліб нарізати кубиками або брусочками.
- Викласти хліб на деко і відправити в розігріту до 150°С духовку на 10 хвилин.
- Змішати спеції, сіль, олію і, за бажанням, розчавлений часник.
- Підсушені сухарики перекласти в глибоку миску і перемішати з олією та спеціями.
- Перекласти сухарики на деко і знову відправити в розігріту до 150°С духовку приблизно на 20 хвилин.
- Готово!
Сухарики на сковороді
Інгредієнти:
- хліб ― 1 буханка
- оливкова або соняшникова олія ― 4 ст. л.
- сіль і спеції ― за смаком
- часник ― за бажанням
Спосіб приготування:
- Хліб нарізати кубиками або брусочками.
- Змішати олію, спеції, сіль і перемішати з хлібом.
- На розігріту сковороду налити олію.
- Якщо ви хочете додати в сухарики часник ― очистіть, наріжте і обсмажте його на сковороді, поки шматочки не стануть прозорими. Потім часник приберіть зі сковороди.
- Викласти хліб на сковороду і підсушити його на повільному вогні, постійно помішуючи лопаткою, 10―15 хвилин.
- Вимкнути вогонь і дати сухарикам охолонути.
- Готово!
Смачного!
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