При евакуації з рідного дому важливо взяти з собою не тільки цінні речі, а й усіх членів сім’ї. У тому числі, і домашніх улюбленців. У цьому впевнена Вікторія з Одеси, яка евакуювалася з донькою, псом і десятьма кілограмами корму. Детальніше — далі.

14 березня кінологиня Вікторія евакуювалася з Одеси до Словаччини. Вона взяла доньку, пса Шерлока, 10 кілограмів корму і поїхала з рідного дому. Шерлок — частина їхньої сім’ї, пес-терапевт. І хоч пересуватися з усіма речами, дитиною і собакою було непросто, Вікторія впевнена, що це був єдиний правильний вибір. Крім того, дівчина запевняє, що багато людей допомагали їй і всіляко підтримували в дорозі.

У потяг Вікторію впустили без проблем і ставилися з розумінням, а в словацькому таборі для біженців пропонували корм і воду Шерлокові. У Словаччині їм надали можливість безкоштовно відвідати ветклініку, де собаці зробили документи. А ще волонтер проїхав усю Словаччину, щоб привезти для Шерлока спеціальний дієтичний корм, який не вліз у машину на кордоні.

Як бачите, врятувати улюбленого вихованця не так складно, і часто для цього є всі умови. Не забувайте своїх домашніх улюбленців, дайте їм шанс на життя!

#ДобріІсторії

Джерело: UAnimals

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