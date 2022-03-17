Після підлого повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого практично весь світ став на наш бік. Українців підтримують фінансово і гуманітарно, а також надають притулок. Однак важливим питанням за кордоном є пошук роботи. Чи можливо українцям працевлаштуватися в інших країнах? І як знайти роботу за кордоном? Дізнайтеся далі.

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З моменту нападу росії на нашу країну багатьом українцям довелося тікати зі свого рідного дому. Країни ЄС відкриті для наших громадян і пропонують можливості не тільки притулку, а й працевлаштування. Як же знайти роботу за кордоном для українців? Ми склали для вас добірку ресурсів, завдяки яким ви зможете знайти вакансії, що найбільше підійдуть для вас.

Ось 5 сайтів для пошуку роботи в Європі:

Крім того, українці, що постраждали від війни, можуть шукати роботу і в телеграм-каналах, таких як:

@findyourgoodjob

@workadojobs (віддалена робота від іноземних та українських компаній)

Усі ці ресурси дають українцям змогу шукати роботу на території Євросоюзу і пропонують безліч вакансій з різноманітних професій.

Щасти вам у пошуку!

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