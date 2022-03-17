Це антилюдяно: Тарас Цимбалюк звернувся до росіян

Україна четвертий тиждень протистоїть повномасштабному російському вторгненню, яке путін розпочав 24 лютого. російська армія атакує ракетами й бомбами житлові будинки, лікарні, пологові й дитбудинки, при цьому зазнає безпрецедентних втрат. Українські артисти не полишають надії достукатися до звичайних росіян ― показати їм, що творять їхні вояки в Україні. Український актор Тарас Цимбалюк звернувся до тих росіян, які ще не відписалися від нього в Instagram.

Зірка серіалів «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша» і «Кава з кардамоном» Тарас Цимбалюк пояснив, що його фоловери з росії масово відписалися через те, що він намагається донести до них реальну ситуацію в Україні. Але він знову спробував розкрити їм очі новим постом у соцмережах.

Актор здивований, що в нього залишилося ще стільки російських підписників, і закликав їх замислитися над тим, що їм повідомляють російські ЗМІ.

«Росіяни, хочу до вас звернутися. Думав, від мене відпишеться набагато більше людей, але є частина, яка продовжує слухати, а отже, з вами можна будувати діалог.

Багато хто насторожився, побачивши, що насправді твориться в Україні. Дякую тим, хто перестали писати гидоту і визнали, що росія ― агресор.

Нам, українцям, важко стримувати себе в емоціях, на які, я вважаю, ми зараз маємо повне право. Весь світ зараз намагається проживати це з нами.

Над зашореністю населення росії працюють багато років: людей у ​​росії дуже штучно налаштовують проти Заходу, подають їм як явну загрозу НАТО, у росії найрозвиненішу частину людства називають “Гейропа”. Нашого президента ― наркоманом, алкашем та клоуном. Найдивніша байка про нацистів, які вбивають російськомовне населення України.

Вам стільки років це заливали, що стало зрозумілим, чому вам так важко вірити у протилежне. Відповідно, вам не властиво вірити українським ЗМІ. Але є 195 країн світу! Багато хто має рівень життя вище, ніж у росії, може, варто дізнатися про думку більшості?» ― закликав Цимбалюк

Актор нагадав, що у світі лише чотири країни підтримали дії росії, і варто дізнатися, що говорять у новинах у будь-яких інших країнах.

«ТІЛЬКИ ЧОТИРИ країни світу підтримує вашу владу в цій пекельній поведінці: Сирія, Білорусь, КНДР та Еритрея.

Виходить, увесь світ проти агресії росії!

Ну, або як мені пишуть якісь діти: “Ваш президент усім заплатив і налаштував усіх проти росії!” ― майбутній “політолог”, мабуть.

Ще росія ― рекордсмен з “навчань” та “спецоперацій”: Придністров’я, Чечня, Абхазія, Осетія, Сирія тощо. Скрізь убиті цивільні. Скрізь смерть. Це ― антилюдяно», ― каже Тарас.

Цимбалюк спробував нагадати, що в росіян відбирають останні людські права, які скрізь у світі вважають «невід’ємними», і що їм настав час звернути увагу хоча б на своє життя:

«У росіян давно вже відібрали право вийти на вулицю та підтримати мінімальну справжність того, що відбувається. Хтось боїться, комусь не дають почути, дізнатися.

Росіяни, ви маєте все, щоб жити в рази краще і мати більш людяний вигляд в очах усього світу! Вас і ваших дітей вважатимуть причетними до всього, що діється. Вам потрібно зрозуміти лише одне ― ваша влада тягне вас на дно.

В Україні за два тижні вбито тисячі цивільних. У тому числі багато дітей.

Зізнайтесь собі: не може весь світ, об’єднавшись, брехати тільки вашому населенню. Час переключити канал. Миру нам усім!» ― закликав артист.

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