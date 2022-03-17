Що робити в разі відсутності водопостачання

росія вдається до справжнього тероризму в Україні. Дії окупантів жорстокі та непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть урятувати життя. Подробиці ― далі в матеріалі.

Що робити в разі неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання в населених пунктах:

Потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) за їх наявності, фасовану бутильовану воду і воду в ємностях для індивідуального користування. Зберігати питну воду треба в закритих ємностях. При цьому обов’язково позначити бірками з написом «Вода знезаражена для пиття», «Вода для технічних потреб», «Вода для господарських потреб». Як правило, роблять 2―3-добовий запас. Зверніть увагу, що воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей. Для пиття та приготування їжі воду треба кип’ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її в чистій і щільно закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

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