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Що робити в разі відсутності водопостачання

17.03.2022

росія вдається до справжнього тероризму в Україні. Дії окупантів жорстокі та непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть урятувати життя. Подробиці ― далі в матеріалі. 

Що робити в разі неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання в населених пунктах:

  1. Потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) за їх наявності, фасовану бутильовану воду і воду в ємностях для індивідуального користування.
  2. Зберігати питну воду треба в закритих ємностях. При цьому обов’язково позначити бірками з написом «Вода знезаражена для пиття», «Вода для технічних потреб», «Вода для господарських потреб». Як правило, роблять 2―3-добовий запас. Зверніть увагу, що воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.
  3. Для пиття та приготування їжі воду треба кип’ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її в чистій і щільно закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

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