ДобріІсторії Анна Сагайдачна: Руками роблю одне, а думками з нашими ЗСУ і Україною

На тлі страшних воєнних подій надзвичайно важливо об’єднуватися. У час, коли складно зібрати думки, моторошно поглянути в небо, тривожно відпустити на хвилину рідних, — треба шукати підтримку серед навколишніх людей.

#ДобріІсторії розказують про тих, хто щодня знаходить у собі сили протистояти ворогу будь-якими способами! Так відома українська акторка, виконавиця однієї з головних ролей у драмі «Кріпосна» на СТБ, Анна Сагайдачна розповіла, як сказала дитині про війну, а також у чому знайшла розраду в цей складний час.

«Війна застала мене в ліжку з моїм чоловіком і сином… Ми чули вибухи. Син спав. Але тоді ми ще не знали, що це війна. Намагалися зрозуміти, знайти якесь пояснення… О шостій ранку нам подзвонив знайомий мого чоловіка і сказав: “Женю, а мені взагалі потрібно їхати на знімальний майданчик? Почалася війна”», — згадує Анна трагічний ранок 24 лютого.

«Моєму сину два з половиною рочки. Він бачив, як ми зіскочили з ліжка… Почав плакати. Тож я одразу його заспокоїла. Повідомила, що все добре і нам необхідно швидко зібрати речі, і, можливо, ми поїдемо в невеличку подорож», ― додала Анна.

У час війни як ніколи важливо, щоб дитяча психіка залишалася спокійною і стабільною. Тож усі психологи радять якомога більше говорити з дітьми.

«У нас не було зібрано жодних валіз, тож я дуже швидко почала складати речі. Оскільки ми живемо біля кільцевої дороги, поїхали за місто до батьків. З Києва виїхали лише через те, що потрібно було вивозити дитину. Також забрали нашого дідуся, йому 93 роки. За своє життя він пережив Другу світову війну, два голодомори і тепер переживає ще одну війну…»

Багато українців зараз переживають стресові розлади, звинувачують себе або абсолютно демотивовані. Психологи радять знайти справу, яка може сприяти вашій продуктивності.

Так акторка Анна Сагайдачна почала готувати: «Перші чотири-п’ять днів узагалі не могла нічого робити. Ходила, як мумія, думаю, як і більшість українців. Не розуміла, що відбувається. Перебувала у страшному стресі, мене нудило, я не могла їсти. У мене пекло все всередині. Ще ніколи так погано я себе не почувала. Та згодом я взяла себе в руки. У мене є маленький син, рідні, про яких я маю піклуватися. Я в оточенні чоловіків, тож розумію, що маю ділитися своєю енергією з ними, надихати їх. Я почала готувати. Дякувати Богу, що тут, де ми зараз живемо, є невеличка плита. Тож я можу навіть випікати. Пробувала читати. Проте мої думки завжди з хлопцями, які зараз воюють. З людьми, які ховаються у підвалах… А от готувати можу, тому що руками роблю одне, а думками з нашими ЗСУ і Україною».

Анна звернулася до всіх українців із підбадьорливими словами та підтримала українських воїнів.

«Перемога дається нам ціною багатьох життів… Це найстрашніше, що може бути у війні. Але ми переможемо! Я ні на секунду не сумнівалася і не сумніваюся. З першого дня я впевнена — перемога за нами! Україна завжди славилася козаками. Наші хлопці демонструють хоробрість, якій позаздрять у всьому світі. Наш український дух незламний», — підсумувала Анна.

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