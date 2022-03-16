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Яка середня зарплата в Німеччині?

16.03.2022

З початком військового нападу росії на нашу країну багато українців тікають за кордон у пошуках прихистку, в тому числі до Німеччини. Це не дивно, адже ця країна давно славиться своєю стабільністю і високою оплатою праці. Яка ж середня зарплата в Німеччині? І які сфери діяльності оплачуються найвище? Дізнайтеся далі.

средняя зарплата в германии

Статистичне управління Німеччини визначило середню зарплату у федеративній республіці. За результатами 2021 року вона становила 3703 євро до вирахування податків (брутто), або 2225 євро після вирахування (нетто).

Треба зазначити, що цифри ці є відносними, адже зарплата в Німеччині безпосередньо залежить від федеративної землі, кваліфікації та сфери діяльності. Наприклад, найвищу зарплату працівники отримують у землях Гамбург, Гессен і Баварія, а найнижчу — в Саксонії-Анхальт, Тюрингії і Мекленбург-Передній Померанії.

Найменше в Німеччині заробляють працівники гастрономії, готельного бізнесу, агросектору та клінінгу. Найбільша оплата праці у представників фінансової і страхової сфери, авіації, IT, енергозабезпечення і медицини.

Мінімальна заробітна плата в Німеччині наразі становить 9,82 євро за годину, а з 1 липня 2022 року вона повинна зрости до 10,45 євро за годину.

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