Після повномасштабного воєнного вторгнення росії 24 лютого багато українців змушені залишити свої домівки і шукати прихистку за кордоном. Країни ЄС найбільш активно приймають наших співгромадян, і актуальним залишається питання про набуття статусу біженця. Як же його оформити? І які є плюси та мінуси статусу біженця для українців? Дізнайтеся далі.

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Як оформити статус біженця?

Подати заяву на статус біженця можна просто на кордоні, сказавши про це офіцерові прикордонної служби. Також ви можете зробити це вже під час вашого перебування на території країни, звернувшись до прикордонної або міграційної служби.

Важливо відзначити, що в кожній країні існують свої правила отримання статусу біженця, і вони можуть відрізнятися, починаючи з правил подання заяви до різних термінів її розгляду. Однак у середньому розгляд заяви триває пів року. Крім того, після подання заяви в людини забирають паспорт і видають тимчасове посвідчення особи іноземця.

Розгляньмо докладніше переваги й недоліки статусу біженця у країнах ЄС.

Плюси статусу біженця:

отримання посвідки на проживання, яка діятиме щонайменше 3 роки;

отримання спеціального документа для поїздок між країнами ЄС;

забезпечення житлом;

право на працевлаштування та освіту;

право на визнання українських дипломів;

право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

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Мінуси статусу біженця:

на час оформлення статусу біженця у вас заберуть паспорт і ви не зможете залишити країну;

перші 6 місяців ви не зможете працювати;

процес оформлення статусу біженця досить складний і включає в себе цілу низку бюрократичних процедур;

запропонованим житлом може стати табір для біженців.

Альтернативою статусу біженця є тимчасовий захист, запроваджений Євросоюзом для українців, які рятуються від російської військової агресії. Детальніше про статус тимчасового захисту ми писали тут. Він може стати ідеальним рішенням, якщо ви все ще сумніваєтеся в доцільності набуття статусу біженця.

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