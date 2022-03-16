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Що робити під час ядерного вибуху

16.03.2022

Існує думка, що кожен, хто опиниться на відстані 800―1000 м від епіцентру вибуху, помре з імовірністю 90%. Більш утішні прогнози для тих, кого від яскравого «гриба» відокремлюють 3000―3500 м ― шанс вижити в такому разі дорівнює 50%. При цьому важливо пам’ятати, що радіація поширюється блискавично ― після вибуху у вас буде десь 5 хвилин, щоб урятуватися (якщо ви перебуваєте на відстані десятків кілометрів від епіцентру).

Не дізнатися про те, що у вашому місті вибухнула ядерна бомба, не можна ― про це повідомлять по радіо або в інтернеті, також ви почуєте протяжний гул сирен. Після цього важливо слухати рекомендації і чітко виконувати, не піддаючись паніці, але діючи швидко.

Пам’ятайте: у вас є 10 хвилин, щоб знайти бомбосховище і врятуватися, а станції метро закриються через 5 хвилин після оголошення тривоги.

Чи можна сховатися від ударної хвилі і де краще це робити

  • Першим вашим кроком має стати пошук укриття. Підвали багатоквартирних будинків, збудованих ще за часів СРСР, або станції (тунелі) метро ― найкращі варіанти.
  • Якщо раптом вам не вдається знайти укриття під землею, піднімайтеся вище 10 поверху і знайдіть найбільш ізольоване приміщення без вікон, а щілини в дверях заткніть ганчірками. Те саме стосується і людей, які на момент вибуху опинилися в квартирі: ховатися треба у ванній, туалеті або коморі.

Перед тим, як вирушати у своє укриття, запасіться:

  • бутильованою водою;
  • ліхтарем і батарейками;
  • радіо;
  • сірниками;
  • продуктами;
  • аптечкою.

Ідеально, якщо у вас буде зібрано тривожну валізку з усім необхідним.

Тримайтеся подалі від автомагістралей, урядових будівель, торгових центрів, залізничних вокзалів, аеропортів, електростанцій, морських портів та військових баз. Найімовірніше, удар буде завдано саме за цими локаціями.

Як діяти в разі ядерного вибуху на вулиці та в приміщенні

Якщо ядерна хвиля застала вас на відкритій місцевості, пам’ятайте: що довше ви перебуваєте зовні, то більшу дозу радіації отримаєте. Тим не менш, ВООЗ склала список рекомендацій, які можуть урятувати вам життя:

  • закрийте очі і в жодному разі не дивіться на ядерний «гриб» ― осліпнете;
  • ляжте на землю, підклавши руки під тулуб, ― у такому положенні залишайтеся, доки не пройдуть дві ударні хвилі;
  • закрийте обличчя і дихальні шляхи шарфом або хусткою.

Для тих, кому пощастило знайти укриття або опинитися в приміщенні під час ядерної атаки, існує інший алгоритм дій:

  • відключіть вентиляцію і щільно закрийте всі двері;
  • прикривайте рот і ніс маскою або респіратором, доки не розсіється радіоактивна хмара;
  • після того, як пил зникне, відкрийте вікна ― забезпечте циркуляцію повітря;
  • слухайте радіо і не виходьте на вулицю доти, доки влада не подасть сигнал;
  • харчуйтеся лише продуктами з герметично закритої тари і пийте бутильовану воду;
  • ретельно обробляйте і промивайте рани, якщо вони у вас є.

Якщо вам треба терміново вийти на вулицю, закривайте всі частини тіла від радіоактивного пилу, в жодному разі не лягайте на землю і не потрапляйте під дощ ― кожна крапля смертельно небезпечна.

У новинах чи по радіо керівництво міста скаже вам, куди вирушати по допомогу. Після прибуття в спеціалізовані пункти зніміть весь одяг, прийміть ванну і випийте препарати, які вам дадуть медики.

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