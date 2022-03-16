Евакуація з твариною: якою має бути тривожна валізка домашнього улюбленця?
24 лютого росія розгорнула повномасштабну війну проти України. російська армія атакує бомбами та ракетами цивільні об’єкти: житлові будинки, лікарні, садочки, пологові будинки. Масоване вторгнення застало багатьох українців зненацька, і люди, які опинилися в зоні бойових дій, намагаються рятуватися як можуть ― іноді навіть забуваючи документи або домашніх улюбленців. Якщо ви задумуєтесь по переїзд, варто приготувати спеціальну «тривожну валізку» не тільки для себе, а й для своїх тварин.
Волонтери з UAnimals опублікували інструкцію в соцмережах, на що варто звернути увагу, рятуючи домашніх улюбленців.
«Тисячі українців змушені залишати власні домівки через обстріли російськими військовими. Ми пишаємося людьми, які не залишають напризволяще власних тварин, і як би не було складно ― евакуюються разом із ними. Сьогодні хочемо ще раз нагадати, що варто покласти до тривожної валізки своєї тварини», ― пишуть вони.
Що треба для евакуації з домашніми тваринами
- Переноска.
Люди перевозять тварин у різний спосіб: у пластмасових переносках, спеціальних екстрених рюкзаках. Головний критерій ― аби ваша тварина мала доступ до кисню і їй було комфортно транспортуватись.
- Корм.
Запаси їжі варто передбачити мінімум на 3 тижні. Якщо ви плануєте евакуюватися за кордон, дорога може зайняти багато часу через великі черги, тож корму треба взяти по максимуму.
- Вода.
Запасіться окремою пляшкою води для тварини. Для зручності варто також узяти невелику миску, щоб її поїти.
- Документи.
Зберіть усі документи, які маєте на тварину: внутрішній паспорт, міжнародний паспорт, ветеринарний паспорт.
- Ветеринарна аптечка.
Насамперед орієнтуйтесь на стан здоров’я своєї тварини і запасіться всіма ліками, яких вона потребує у звичайному житті. Також до ветаптечки варто покласти препарати від нудоти, харчового отруєння, алергії, жарознижувальні. Найкраще ― порадитися зі своїм ветеринаром та узгодити з ним вміст аптечки.
- Повідець.
Як для собаки, так і для кота краще взяти повідець, бо тварина рано чи пізно втомиться постійно бути в переносці. Найкращий повідець, який одягається на тулуб, щоб тварина не вислизнула з нього в разі стресу.
- Засоби для прибирання.
Запасіться пакетами та вологими і сухими серветками.
- Улюблена іграшка.
Для тварини евакуація ― це такий самий стрес, як і для людини. У стресові моменти тварину можна відволікати іграшкою або обіймами.
Що треба зробити перед евакуацією
- Зробіть тварині необхідні щеплення.
- Повісьте на нашийник адресник з контактами опікуна тварини.
- Обговоріть із рідними, що будете робити з домашнім вихованцем у разі надзвичайної ситуації.
Користуйтеся порадами і бережіть себе.