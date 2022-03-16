24 лютого росія розгорнула повномасштабну війну проти України. російська армія атакує бомбами та ракетами цивільні об’єкти: житлові будинки, лікарні, садочки, пологові будинки. Масоване вторгнення застало багатьох українців зненацька, і люди, які опинилися в зоні бойових дій, намагаються рятуватися як можуть ― іноді навіть забуваючи документи або домашніх улюбленців. Якщо ви задумуєтесь по переїзд, варто приготувати спеціальну «тривожну валізку» не тільки для себе, а й для своїх тварин.

Волонтери з UAnimals опублікували інструкцію в соцмережах, на що варто звернути увагу, рятуючи домашніх улюбленців.

«Тисячі українців змушені залишати власні домівки через обстріли російськими військовими. Ми пишаємося людьми, які не залишають напризволяще власних тварин, і як би не було складно ― евакуюються разом із ними. Сьогодні хочемо ще раз нагадати, що варто покласти до тривожної валізки своєї тварини», ― пишуть вони.

Що треба для евакуації з домашніми тваринами

Переноска.

Люди перевозять тварин у різний спосіб: у пластмасових переносках, спеціальних екстрених рюкзаках. Головний критерій ― аби ваша тварина мала доступ до кисню і їй було комфортно транспортуватись.

Корм.

Запаси їжі варто передбачити мінімум на 3 тижні. Якщо ви плануєте евакуюватися за кордон, дорога може зайняти багато часу через великі черги, тож корму треба взяти по максимуму.

Вода.

Запасіться окремою пляшкою води для тварини. Для зручності варто також узяти невелику миску, щоб її поїти.

Документи.

Зберіть усі документи, які маєте на тварину: внутрішній паспорт, міжнародний паспорт, ветеринарний паспорт.

Ветеринарна аптечка.

Насамперед орієнтуйтесь на стан здоров’я своєї тварини і запасіться всіма ліками, яких вона потребує у звичайному житті. Також до ветаптечки варто покласти препарати від нудоти, харчового отруєння, алергії, жарознижувальні. Найкраще ― порадитися зі своїм ветеринаром та узгодити з ним вміст аптечки.

Повідець.

Як для собаки, так і для кота краще взяти повідець, бо тварина рано чи пізно втомиться постійно бути в переносці. Найкращий повідець, який одягається на тулуб, щоб тварина не вислизнула з нього в разі стресу.

Засоби для прибирання.

Запасіться пакетами та вологими і сухими серветками.

Улюблена іграшка.

Для тварини евакуація ― це такий самий стрес, як і для людини. У стресові моменти тварину можна відволікати іграшкою або обіймами.

Що треба зробити перед евакуацією

Зробіть тварині необхідні щеплення.

Повісьте на нашийник адресник з контактами опікуна тварини.

Обговоріть із рідними, що будете робити з домашнім вихованцем у разі надзвичайної ситуації.

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