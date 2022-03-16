Нещодавно дружина Романа Шаповалова, який працює у Starlight Media директором з технічної підтримки та розробки, народила маля просто у підвалі. Як відбувалися пологи? І як нині почуваються мама та немовля? Читайте просто зараз!

«Дружина народжувала в палаті, яку зробили бiля пiдвалу, потім із немовлям її перевели до підвалу із бомбосховищем, як і інших породіль. Не має значення, є тривога чи нi, всiх спускают туди. Загалом у підвалі вона провела три доби. Якщо жінка народжувала і в цей час лунала сирена у місті, її одразу спускали до бомбосховища, і там пологи продовжувались. При мені так одна жінка теж народила».

Рома зізнається, що умови були достатньо комфортними.

«Підвал зробили ще більш-менш нормальним. Там була окрема кімната саме для пологів, а далі лабіринти з коридорів, більшість без дверей. У приміщенні біля ліфта, яким з 1 поверху спускали у підвал, одночасно могло перебувати близько 10―12 жінок на ліжках (після пологів/кесаревого, очікуючи на перейми) та чоловіки тих жінок, які зараз народжують на 1 поверсі, або приїхали допомогти. Лікарі робили обхід у підвалі, там облаштували як могли кілька окремих кімнат для персоналу. Звичайно, було важко і незвично сидіти у підвалі 3 доби, але в цей час у людей є ще гірші умови, тому жалітись не можемо. Зараз із немовлям усе добре!»

#ДобріІсторії

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