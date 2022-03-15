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«УКРГАЗБАНК» допомагає українським військовим

15.03.2022

З початку військового нападу росії кожен українець допомагає країні, чим може. Не залишаються осторонь і банківські установи. Так, четвертий за величиною банк України «УКРГАЗБАНК» допомагає ВСУ фінансово. «УКРГАЗБАНК» уже перерахував на допомогу військовим 375 мільйонів гривень. Детальніше — далі.

укргазбанк помогает украине

Державний банк «УКРГАЗБАНК» перерахував на допомогу Збройним Силам України весь свій прибуток за лютий. А це 350 мільйонів гривень! Крім того, банківська установа перерахувала весь свій благодійний бюджет у розмірі 25 мільйонів гривень на підтримку української армії.

Усі кошти були спрямовані на єдиний рахунок Збройних Сил України для забезпечення потреб нашої армії і кожного захисника.

Віримо в нашу перемогу! Слава Україні!

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