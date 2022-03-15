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Україна виступить на Євробаченні-2022: стали відомі можливі формати

15.03.2022

Переможець українського національного відбору гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ для Євробачення-2022, а в разі перемоги України у війні до травня ― виступить наживо в Італії.

«Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише у безпечному місці свій виступ, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня наша делегація вирушить до Італії та заспіває наживо на всю Європу!» 

Більше на тему: Представники Литви на Євробаченні створили гімн Україні, яка бореться з росією

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