Тонкий лаваш: рецепт від Володимира Ярославського
15.03.2022
Хочете чимось замінити хліб? Секрет приготування справжнього лаваша нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Докладний рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- 480 г борошна
- 100 мл окропу
- 200 мл теплої води
- 8 г солі (1 ч. л. з гіркою)
- 20 мл олії
- борошно на підпил
Спосіб приготування:
- Просіюємо борошно і додаємо до нього сіль, перемішуємо все і вливаємо 100 мл окропу.
- Замішуємо тісто дерев’яною лопаткою.
- Коли борошно трішки візьме води, додаємо другу частину води й олію.
- Вимішуємо тісто ще хвилин 5, щоб воно стало гладеньким, і відставляємо його на 30 хвилин «відпочити».
- Розділяємо тісто на 12―14 шматочків. Формуємо з них кульки і накриваємо їх рушником, щоб не обвітрювались.
- Розкочуємо кожну кульку на невеликій кількості борошна досить тоненько. Зазвичай тісто намотують на качалку і таким чином роблять листки тіста тоншими.
- Підготовлюємо 2 трохи вологих рушники.
- Пательню (краще брати з товстим дном) розігріваємо на вогні вище середнього.
- На суху пательню кладемо лаваш, через 10―15 секунд швиденько перевертаємо і тримаємо ще 10―15 секунд. Потім знову перевертаємо, щоб пропекти з кожного боку 2 рази. Потрібно отримати маленькі підсмажені пухирці.
- Готовий лаваш знімаємо на вологий рушник, трохи скроплюємо його водою і накриваємо іншим вологим рушником.
- Зберігаємо лаваш загорнутим у подвійний рушник, збризнутим водою в пакеті в холодильнику до 6 діб.
Смачного!
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