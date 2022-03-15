Після підлого військового нападу росії на Україну багатьом довелося тікати зі своєї рідної країни. Своїм притулком українці часто обирають сусідню Польщу через її географічну й ментальну близькість. Саме там зараз перебуває найбільша кількість українських біженців — майже 2 мільйони. Як же отримати статус біженця в Польщі і що він дає? Дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Статус біженця в Німеччині для українців: що дає та як оформити

Українцям, які шукають прихистку в країнах ЄС, можна отримати статус біженця або статус тимчасового захисту. Про те, що таке статус тимчасового захисту, ми писали тут. Оформити його набагато простіше і швидше, ніж статус біженця, а також він має цілу низку переваг, таких як:

дозвіл на перебування в країні на один рік з можливістю продовження до 3 років;

право на роботу й навчання;

забезпечення житлом;

доступ до соціального забезпечення і медичної допомоги.

Однак, якщо ви все ж хочете отримати саме статус біженця, то вам треба знати, що це тривала процедура, в ході якої вилучається ваш закордонний паспорт і встановлюється заборона на виїзд в інші країни. Також протягом перших шести місяців після подачі заявки ви не матимете права працювати.

Які переваги дає статус біженця у Польщі?

Статус біженця має такі переваги:

посвідка на проживання, дійсна протягом 3 років з дня видачі;

спеціальний документ для поїздок між країнами ЄС;

право на соціальну та медичну допомогу;

право на безкоштовну юридичну допомогу.

Як оформити статус біженця в Польщі?

Подати заяву на біженство можна при в’їзді на територію Польщі під час прикордонного контролю, а також уже під час безпосереднього перебування на території країни. Щоб зробити це, потрібно звернутися в будь-яке відділення Прикордонної служби.

Заява про надання статусу біженця заповнюється польською мовою на підставі інформації, отриманої під час співбесіди іноземця зі співробітником прикордонної служби. Після цього заявка відправиться на розгляд, а ви отримаєте тимчасове посвідчення особи іноземця.

Однак пам’ятайте про те, що експерти й уряди країн ЄС зараз рекомендують українцям оформляти статус тимчасового захисту замість статусу біженця.

Більше на тему: Альтернативні маршрути пересування на захід України від Мінінфраструктури

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.