З 24 лютого вся Україна постійно зазнає бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, які здійснює російська армія з наших окупованих районів, а також території Білорусі та росії. Орки масовано атакують цивільні об’єкти: житлові будинки, лікарні, пологові будинки, санаторії, садочки, дитячі будинки, храми, ― а також комунікації та інфраструктуру: електростанції, газогони, вежі мобільного зв’язку. Що робити, якщо відключили світло, ― пояснює МОЗ України.

Зараз на електроенергії працює безліч приладів, сантехніка, телефони, а подекуди й кухонні плити. Під час обстрілів міст є ймовірність відключення електрики, тому МОЗ України дало інструкції на такий випадок.

Що робити при перепадах або відключенні напруги в електричній мережі:

відключіть електропобутові прилади;

будьте обережні, використовуючи для освітлення квартири господарські свічки та сухий спирт;

на вулиці не наближайтеся ближче 5―8 м до обірваних або провислих дротів; організуйте охорону місця аварії та негайно зателефонуйте за номером 101;

якщо кабель упав поблизу вас, відійдіть від небезпечної зони дрібними кроками або стрибками (тримаючи ступні ніг разом), щоб уникнути ураження напругою.

Якщо ви вдома, для освітлення можна використовувати світильник на батарейках, ліхтарики, свічки, для готування їжі ― сухий спирт. Якщо в холодильнику є їжа, що швидко псується, необхідно зберігати температуру всередині. Упродовж 4 годин він усе ще підтримуватиме збереження продуктів. Щоб цьому сприяти, можна використовувати сухий лід і заморожену в морозильнику воду: коли світло відключили, брили води з морозильника та/або сухий лід треба перекласти в холодильник ― це збереже низьку температуру.

У приватних будинках варто встановити генератор ― у разі відключення світла він може давати необхідну електрику.

Телефони рятувальних та аварійних служб

112 ― єдиний номер виклику всіх екстрених служб (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)

101 ― пожежна служба

102 ― поліція

103 ― швидка медична допомога

104 ― аварійна служба газової мережі

0 800 501 482 ― телефон довіри СБУ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.