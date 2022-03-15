Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

#ДобріІсторії: Волонтерський штаб став другою домівкою для дівчини з Дніпра

15.03.2022

Волонтером може бути кожен! Це своїм прикладом доводить Юліана Польських з Дніпра. До війни дівчина працювала турагенткою, а зараз щодня збирає допомогу рідному місту, а також сусіднім Харкову і Маріуполю. Юліана впевнена, що зараз підтримка і допомога важливі, як ніколи, і ділиться з нами своєю історією.

добріісторії

Більше на тему: #ДобріІсторії Андрій Задворний: Зараз немає неважливої роботи

Перші два дні війни я, як і багато хто, сиділа вдома, моніторила весь час новини і готувалася до найгіршого. Але в один момент зрозуміла, що так не можна і треба якось діяти. Я побачила в інстаграмі, що в Дніпрі відкрився штаб волонтерської допомоги. Ми з подругою зібралися, закупили медикаменти і господарські товари, які були потрібні на той момент, і поїхали.

Перший час ми допомагали сортувати гуманітарну допомогу, яку приносили люди, а також розвозили товари першої необхідності, які збирали разом з друзями. А потім я побачила, що відкривається новий штаб і туди потрібні люди. І з цього почалася наша велика історія.

волонтерство

Про штаб

Ми збираємо різну допомогу, здебільшого це речі, медикаменти, продукти харчування, побутові товари. Усе це привозять люди, а ми сортуємо. Потім під запит тих, хто потребує, збираємо всі ці товари і віддаємо або розвозимо самі. Наш штаб — це місце, де волею випадку зібралися зовсім різні люди, які стали великою і дружною сім’єю. У нас немає офіційної назви, але між собою ми називаємо штаб «Ми вдома».

волонтерство в украине

Про волонтерство

Зараз ми всі в такому становищі, що взаємопідтримка і взаємодопомога — одні з найголовніших речей. Адже разом ми сила!

Кожен день у штабі для мене неповторний. Разом ми надихаємося, стараємося, сумуємо і радіємо, співчуваємо і допомагаємо, плачемо і сміємося. Для мене спочатку було незвичайним та окрилюючим те, які люди зібралися і як вони вкладають у це всю душу. На мою думку, це і є суперсила нашої країни!

#ДобріІсторії

Більше на тему: Представники Литви на Євробаченні створили гімн Україні, яка бореться з росією

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати