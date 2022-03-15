Волонтером може бути кожен! Це своїм прикладом доводить Юліана Польських з Дніпра. До війни дівчина працювала турагенткою, а зараз щодня збирає допомогу рідному місту, а також сусіднім Харкову і Маріуполю. Юліана впевнена, що зараз підтримка і допомога важливі, як ніколи, і ділиться з нами своєю історією.

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Перші два дні війни я, як і багато хто, сиділа вдома, моніторила весь час новини і готувалася до найгіршого. Але в один момент зрозуміла, що так не можна і треба якось діяти. Я побачила в інстаграмі, що в Дніпрі відкрився штаб волонтерської допомоги. Ми з подругою зібралися, закупили медикаменти і господарські товари, які були потрібні на той момент, і поїхали.

Перший час ми допомагали сортувати гуманітарну допомогу, яку приносили люди, а також розвозили товари першої необхідності, які збирали разом з друзями. А потім я побачила, що відкривається новий штаб і туди потрібні люди. І з цього почалася наша велика історія.

Про штаб

Ми збираємо різну допомогу, здебільшого це речі, медикаменти, продукти харчування, побутові товари. Усе це привозять люди, а ми сортуємо. Потім під запит тих, хто потребує, збираємо всі ці товари і віддаємо або розвозимо самі. Наш штаб — це місце, де волею випадку зібралися зовсім різні люди, які стали великою і дружною сім’єю. У нас немає офіційної назви, але між собою ми називаємо штаб «Ми вдома».

Про волонтерство

Зараз ми всі в такому становищі, що взаємопідтримка і взаємодопомога — одні з найголовніших речей. Адже разом ми сила!

Кожен день у штабі для мене неповторний. Разом ми надихаємося, стараємося, сумуємо і радіємо, співчуваємо і допомагаємо, плачемо і сміємося. Для мене спочатку було незвичайним та окрилюючим те, які люди зібралися і як вони вкладають у це всю душу. На мою думку, це і є суперсила нашої країни!

#ДобріІсторії

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