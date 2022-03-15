Альтернативні маршрути пересування на захід України від Мінінфраструктури

24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ввівши механізовані й танкові підрозділи. Окупанти обстрілюють цивільні об’єкти: будинки, лікарні, санаторії, садочки, ― артилерією і літаками. На півночі, сході та півдні України росіяни почали просування військ, і цивільні українці змушені евакуюватися, залишаючи домівки і все, що в них є, щоб урятувати найцінніше ― дітей та власне життя. Орки обстрілюють навіть дороги, по яких виїжджають цивільні, тому не всі шляхи на захід безпечні. Які альтернативні шляхи на захід України пропонує Мінінфраструктури ― читайте в матеріалі.

Незважаючи на війну, Україною відбувається активний рух ― потягів, вантажівок і легкових автомобілів волонтерів. Також іде постійний потік біженців, які їдуть своїми машинами.

Мінінфраструктури склало альтернативні маршрути пересування на захід для біженців, де вони зможуть найбільш безпечно та швидко проїхати всі відрізки дороги і пройти черги на блокпостах.

Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дати вантажівкам змогу оперативно пересуватися країною, для евакуації власним автомобільним транспортом оберіть альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).

На спеціальних маршрутах:

висока якість дорожнього покриття;

менше блокпостів;

менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.

Альтернативні маршрути пересування на захід України

Так, перший альтернативний маршрут траси Київ ― Тернопіль: Київ ― Біла Церква ― Махнівка ― Зарванці ― Тернопіль ― проходить через траси Е95, Р32, М21, Е50.

Другий альтернативний маршрут траси Київ ― Тернопіль: Київ ― Глеваха ― Гайсин ― Тернопіль ― через траси Е95 і Е50.

Альтернативний маршрут траси Дніпро ― Тернопіль: Дніпро ― Мигія ― Бершадь ― Вінниця ― Тернопіль ― через траси Е50, Р06, Р71, Е50.

Альтернативний маршрут траси Київ ― Рівне (Луцьк): Київ ― Глеваха ― Фастівець ― Коростишів ― Березівка ― Курне ― Рівне ― через траси Е95, Р19, Е40, М21, Е40.

Альтернативний маршрут траси Полтава ― Тернопіль: Полтава ― Кропивницький ― Тернопіль ― через траси Е584 і Е50.

Альтернативний маршрут Миколаїв ― Тернопіль: Миколаїв ― Южноукраїнськ ― Бершадь ― Вінниця ― Тернопіль ― через траси Р06, Р71, Е50.

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